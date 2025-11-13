ÆîÅ·¤Ï·ëÀ®£µ¤«·î¤Ç¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×½à·è¾¡¤Ø¡¡£³¿Í¤Î»Ò¶¡¤Ï¡Ö¥¹¥Ù¤Ã¤Æµ¢Âð¤·¤Æ¤â¥Û¥á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡È½÷·Ý¿Í¥Þ¥Ë¥¢¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇÏ¼¯¤èµ®Êý¤Ï¡×¤Î¿·Æ»ÎµÌ¦¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¡ÈÇÏ¼¯Çä¤ì¡É¤·¤½¤¦¤Ê½÷·Ý¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡¢·ëÀ®¤ï¤º¤«£µ¤«·î¤Ç½÷·Ý¿Í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó·èÄêÀï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡¡£²£°£²£µ¡×½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯´Ö¶á¤Î½÷À¥³¥ó¥Ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡½¡½¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¡¡¥³¥ó¥ÓÌ¾¡ÅÆîÅ·
¡¡·ëÀ®¡Å£²£°£²£µÇ¯£¶·î
¡¡»öÌ³½ê¡Å£Ó£Í£Á¡¡£Î£Å£Å£Ô¡¡£Ð£ò£ï£ê£å£ã£ô
¡¡¼Ì¿¿±¦¡ÅÅ·ÌîÍµ²ÃÎ¤
¡¡À¸Ç¯·îÆü¡Å£±£¹£¸£±Ç¯£±£°·î£³£°Æü
¡¡¼Ì¿¿º¸¡ÅÆî¸«ÆàÈþ
¡¡À¸Ç¯·îÆü¡Å£±£¹£¸£·Ç¯£±£²·î£¹Æü
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¡¢·ëÀ®¤«¤é£µ¤«·î¤·¤«¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Å·Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ÇÁ°²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤ó¤Ç¤â¤¢¤ä¤µ¤ó¤È¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ìÉØ¿Í²ñ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£±·î¤Ë²ò»¶¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢Æî¸«¤µ¤ó¤ÈÆîÅ·¤ò·ëÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ï¤º¤«£µ¤«·î¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯À®Ä¹¤·¡¢º£Ç¯¤Î¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Ç¤Ï½à·è¾¡¿Ê½Ð¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é·è¾¡¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤º¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤¿¤È¤ó¤Ç¤â¤¢¤ä¤µ¤ó¤È¤Î¡È¸µÁêÊýÂÐ·è¡É¤Ï¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤ª£²¿Í¤Î·ÐÎò¤Ï
¡¡Å·Ìî¡Ö¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼ÇÐÍ¥¤òÌó£±£°Ç¯¤Û¤ÉÂ³¤±¡¢£²£¸ºÐ¤Î»þ¤Ë·Ý¿Í¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¢¤Ã¤Ñ¤ìÉØ¿Í²ñ¤Ç£µÇ¯³èÆ°¡£²ò»¶¸å¤ËÆîÅ·¤ò·ëÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æî¸«¡ÖÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤Ê¤ê·ëº§¡££³¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò½Ð»º¸å¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤Æ·Ý¿Í¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¤ª¾Ð¤¤¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï
¡¡Å·Ìî¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥³¥á¥Ç¥£¡¼½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÜÀ®½ê¤Î¼ø¶È¤Ç¥Í¥¿ºî¤ê¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Æ·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æî¸«¡Ö°ìÈÖ²¼¤Î»Ò¶¡¤¬£²ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢·Ý¿Í¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¤ª¾Ð¤¤¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½¢¿¦¡¢·ëº§¡¢½Ð»º¤È¤¤¤¦À¤´Ö¤ÎÄêÈÖ¥ë¡¼¥È¡©¤Ë¾è¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤¡¤ÈÇùÁ³¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤ÎÁêÊý¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤ó¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¤¿·Ð°Þ¤Ï
¡¡Å·Ìî¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ìÉØ¿Í²ñ²ò»¶¸å¡¢Æî¸«¤µ¤ó¤¬¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ºÇ½é¤Ï¥³¥ó¥È¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë»þÆî¸«¤µ¤ó¤¬Ì¡ºÍ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë¤¹¤´¤¯¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÌÌÇò¤¤¡ª¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÊý¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤«¤È¤ªÀ¼¤¬¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¥³¥ó¥Ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ï
¡¡Å·Ìî¡Ö¥Í¥¿¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¥Í¥¿ÈÖÁÈ¤ä¥È¡¼¥¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡ª¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
¡¡Æî¸«¡Ö´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Ì´¡ª¡¡¤ªÃë¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¥í¥±¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤«¡¢»Ò¶¡ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¥Í¥¿¤â¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤ÇÉñÂæ¤«¤é¤âÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡¡½¡½¥Í¥¿¤Îºî¤êÊý¤Ï
¡¡Å·Ìî¡ÖÆî¸«¤µ¤ó¤Î¸¶°Æ¤Ë»ä¤¬´¶ÁÛ¤ä°Õ¸«¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡Æî¸«¡ÖÅ·Ìî¤µ¤ó¤¬¶«¤ó¤ÇÅ¾¤²²ó¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë°ìÈÖ½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½·ëÀ®¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿
¡¡Å·Ìî¡Ö»ä¤Ï¼ç¤Ë¥®¥ã¡¼¥®¥ã¡¼Ã´Åö¤Ç¡¢¾ï¤ËÆî¸«¤µ¤ó¤Î¸ÀÆ°¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢£²£°£°¡óÆî¸«¤µ¤ó¤Î¼¹É®ÎÏ¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¡ª¡¡Æî¸«¤Ë´¶¼Õ´¶·ã´ÑÍ÷¼Ö¡¢¤°¤ë¤°¤ë¤°¤ë¤ÇËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×
¡¡Æî¸«¡ÖÅ·Ìî¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡Ê¤è¤¯¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡Ë¡×
¡¡¡½¡½Æî¸«¤µ¤ó¤Ï»Ò¶¡¤¬£³¿Í¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Î³èÆ°
¡¡Æî¸«¡Ö¥¹¥Ù¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡Ø¥Þ¥Þ¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤è¡Á¡Ù¤È¥Û¥á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÀº¿ÀÅª¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½Å·Ìî¤µ¤ó¤Î¸µÁêÊý¡¦¤È¤ó¤Ç¤â¤¢¤ä¤µ¤ó¤Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð
¡¡Å·Ìî¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¤Ò¤È¸À¡ª¡¡²ù¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¥¦¥½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µÁêÊý¤È¤·¤ÆÊ¢¤ÎÄì¤«¤é¡Ø¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡Ù¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï
¡¡Æî¸«¡ÖÍèÇ¯¤³¤½ÀäÂÐ¤Ë·è¾¡¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£Ì´¤Ï¸«¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¸ì¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤«¤Ê¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×
¡¡ºÍÇ½¤¬³«²Ö¤¹¤ë¤Þ¤ÇÉÃÆÉ¤ß¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡ù¤·¤ó¤É¤¦¡¦¤¿¤Ä¤ß¡¡£±£¹£·£·Ç¯£´·î£±£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡¢ËÜÌ¾¡¦ßÀÅç±Ñ¼£Ïº¡£Ê¿°æ¡È¥Õ¥¡¥é¥ª¡É¸÷¤ÈÁÈ¤à¡ÖÇÏ¼¯¤èµ®Êý¤Ï¡×¤È¤·¤Æ¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£Á£Î£Ú£Á£É¡×¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡£åÌÌ©¤Ê¥Í¥¿ºî¤ê¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢½÷·Ý¿Í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó·èÄêÀï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Ç¤Ï¡¢Í½Áª²ñ¾ì¤ËÂ¤·¤²¤¯ÄÌ¤¤¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î½Ð¾ì¼Ô¤Î¥Í¥¿¤ò¸«¤ë¤Û¤É¤Î¡È½÷·Ý¿Í¥Þ¥Ë¥¢¡É¡£