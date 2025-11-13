フィギュアスケートの世界ジュニア女王・島田麻央（木下グループ）が１３日、都内で行われた「第８回 服部真二賞」授賞式に出席し、周囲へ感謝の言葉を伝えた。

今季はジュニアグランプリ（ＧＰ）シリーズで２連勝を飾り、上位６選手で争うＧＰファイナル（１２月、愛知・ＩＧアリーナ）進出が決定。またフリー曲にロックバンド「Ｘ ＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩ作曲の「Ｍｉｒａｃｌｅ（ミラクル）」を採用した縁で、ディナーショーに招待されるなど、多方面で大忙しだ。

「服部真二賞 スポーツ賞」を受賞した島田は「貴重な経験をさせていただいている。経験ができたもの、自分１人だけではなく、たくさんの方に支えられてできているんだなと実感している」と神妙に語った。

スポーツ界では陸上女子やり投げでパリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）が「服部真二賞」を受賞。音楽界ではチェリストの北村陽が「服部真二賞 音楽賞」を受賞するなど、さまざまな分野の著名人が名を連ねた。来月に史上初の４連覇がかかるＧＰファイナルを控える島田は「このようなすばらしいみなさまと受賞できたことを励みに、これからも努力していきたい」と決意を新たにした。