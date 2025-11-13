169万回以上再生され2万以上の「いいね」を獲得しているのは、まさかの理由で激怒している猫の様子。理由を理解した視聴者からは「なんて可愛いんよ～」「健気で可愛い」「愛おしいです」などのコメントが寄せられています。

【動画：激怒していた猫→何かなと思っていたら…判明した『まさかの理由』が尊すぎる】

低い声で鳴くデュフィくん

YouTubeアカウント「猫のデュフィとルノ Fauvism Cat Dufy and Renoir」に投稿されたのは、シャムトラ柄の「デュフィくん」が「ナァ～ォ」と低く鳴いている様子。飼い主さんに向かって不満を述べているようだったといいます。

怒っている理由が分からない飼い主さんに「何が？」と聞かれると、今度は顔をうつむかせて「あぅ～」とひとこと。飼い主さんにわかってほしいのにわかってもらえず、苛立っている様子だったといいます。

わかってよ！

怒りの理由をなかなかわかってもらえないデュフィくんは、とうとう飼い主さんの足をガブリ！噛まれてしまった飼い主さんがたまらず「コラッ」と声を上げ、デュフィくんのからだを横たわらせると…？

なんと、デュフィくんはくたっと力を抜いてしまったといいます。そして「ぐぅ～」と甘えるように一鳴き。そう、デュフィくんは飼い主さんが「かまってくれないこと」に腹を立てていたのだそうです。

わかったら撫でてね？

ようやく気持ちを理解してもらえたデュフィくんはリラックスポーズをとり「撫でて」と甘え放題。めいっぱい撫でてもらえると、もっともっとと要求が止まらなくなってしまったそうです。激怒の理由が「甘えたかった」だなんて予想外でした！

デュフィくんは、暴れまわったり甘えたりと普段から元気いっぱいなのだそう。あとからおうちにやってきたキジ白柄のルノくんとともに自由気ままに暮らしているそうですよ。

デュフィくんの甘える様子が投稿されると、「飼い主に触られた途端に脱力するの滅茶苦茶可愛すぎる」「大騒ぎしてたのに撫でられると ん..ん..なの可愛い..」と魅了されてしまう視聴者が続出。猫らしいツンデレぶりがたまりません。

YouTubeアカウント「猫のデュフィとルノ Fauvism Cat Dufy and Renoir」には、デュフィくんとルノくんがのびのび過ごす可愛い姿がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「猫のデュフィとルノ Fauvism Cat Dufy and Renoir」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。