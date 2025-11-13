元AKB48の大家志津香（33）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。同じくゲスト出演した柏木由紀から、カラオケで自分たちの歌を歌いづらいと告白された。

2人はプライベートでも仲良しで、ほぼ同期。柏木が「自分たちの歌、ってカラオケではめったに歌わないんですけれども、本当にたまに、すっごい思い入れのある曲を歌いたくなるときがある。で、しーちゃんともカラオケいくんですよ。で、歌っちゃうか、ってなるときに、しーちゃんってこの曲参加してるかなぁ…って…ミュージックビデオが流れるじゃないですか、よく画面を見て『これ、私、私』ってなるんですよ…あれ？しーちゃん、映ってないことが何度かあって、歌いづらいことがあって、カラオケに入れていないことがあった」と話した。

大家は「メンバー、ってAKBの曲を歌わないんだって思ってた」と話すrと「誰と行っても歌わないと思っていて…もし歌おうとしたら、私から『AKB歌おうよ』ってなったら、ミュージックビデオとかない、劇場でしかやっていない『AKB参上！』っていう曲を歌ってた」とメンバーとカラオケに行った時のことを思い起こした。

MCハライチ澤部佑が「だから、みんなだから気つかって」と、大家といるときに「AKB参上！」がリクエストされることについて推察した。大家は「そういうことだったんだ」と納得し「何にも知らずに歌ってた。何も知らなかった」と「AKB参上！」の歌詞をフリ付きで歌ってみせた。

MC神田愛花から「もしAKB48の他の曲がかかってしまったら、どうなんですか」と問われると、大家は「全然、気にしませんよ。歌いますよ。踊れますよ」と話した。

ただ柏木は、CM中にスタジオでAKB48の曲がかかった際の大家のフリを暴露。「全然踊れてないんですよ」と指摘すると、大家は「いっつも前列に誰かいるから、今日は誰もいないから分からない」と自虐した。