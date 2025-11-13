ナイナイ矢部の妻・青木裕子、親子リンクコーデで息子とディズニー満喫「おしゃれ」「綺麗なママ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/13】フリーアナウンサーの青木裕子が11月13日、自身のInstagramを更新。息子と東京ディズニーランドを訪れた様子を公開し、話題を呼んでいる。
【Not Sponsored 記事】
【写真】ナイナイ矢部の妻「おしゃれ」親子コーデで息子とディズニー満喫
◆青木裕子、親子リンクコーデで息子とディズニー満喫
青木は「先日、久々にディズニーランドへ行ってきました」と報告。「小学生3人グループの付き添いでしたが、付き添いの割に私もしっかり楽しんできました」と記し、デニムのジャケットで揃えた親子コーディネートでパークを楽しむ息子との2ショットを披露した。「怖がりの次男がジェットコースターに挑戦できて、子どもたちの友情の力を垣間見ました」とつづった。
◆青木裕子の投稿に「綺麗なママ」と反響
この投稿に、ファンからは「楽しさが伝わってくる」「親子コーデ可愛い」「綺麗なママ」「子どもの成長に感動」「おしゃれ」といったコメントが寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
