あの、ミニスカ姿の街角プラベショットにファン釘付け「小顔際立つ」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/11/13】歌手のあのが11月13日、自身のInstagramを更新。スラリとした脚が際立つ街角でのプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元アイドル「小顔際立つ」ミニスカ姿のプラベショット
あのは、「武藤敬司ポーズ miumiuにはケロロ軍曹がぐっど」と、つづり、「ケロロ軍曹」のマスコットをつけたバッグを手にした、街角でのプライベートショットを投稿。プロレスラーの「武藤敬司ポーズ」として両手ピースをしている写真の他に、グレーのミニスカートとブーツを合わせてスラリと美しい脚を見せる、ピースサインをしたショットも投稿している。
この投稿に、ファンからは「脚が綺麗」「可愛すぎる」「小顔際立つ」「道にあのちゃんがいたらビックリしちゃう」「守ってあげたい」「脚長い」「笑顔尊い」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆あの、プライベートショット公開
◆あのの投稿に反響
