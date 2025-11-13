【ZARAのグリーン】がセンス良すぎ！ 大人の秋冬コーデに♡「こなれトップス」

ニュアンス感のある色味がこなれた印象を与え、ほんのりミリタリーなムードもまとえる「グリーン」は、ワンランク上のおしゃれを楽しみたい大人の秋冬コーデに活躍しそう。今回は【ZARA（ザラ）】から、おすすめのグリーントップスをピックアップしてお届け。一癖デザインで周りと差がつくアシメセーターや、爽やかに垢抜けるバイカラーニットポロシャツなど。ミドル世代の秋冬コーデの即戦力になりそうな商品をご紹介します。

フェミニンシルエットでこなれて見えるペプラムセーター

【ZARA】「ペプラムリブニットカーディガン」\6,590（税込）

メリハリのあるシルエットがコーデのアクセントに。ニットのほっこり感が軽減され、フェミニンな着こなしを楽しめそうなペプラムカーディガンは、一点投入するだけでセンスアップを狙えそう。深みのあるグリーンが大人っぽく落ち着いた印象を与え、旬のレトロコーデにもマッチしそうです。

一癖デザインで周りと差がつくアシメセーター

【ZARA】「アシンメトリーニットセーター（ブレスレット付き）\7,990（税込）

アシンメトリーの一癖デザインがおしゃれなセーター。程よくボリューム感のある袖も可愛いポイントに。スッキリと着こなせそうな着丈で、ワイドパンツやフレアシルエットもバランスよく着こなせそうです。シルバーカラーのブレスレット付きなのも嬉しいポイント。

秋冬コーデが爽やかに垢抜けるバイカラーニットポロシャツ

【ZARA】「コントラストニットポロシャツ」\5,990（税込）

襟元と袖口のライトブルーが目を引くニットポロシャツ。淡いグリーンを基調とした明るく爽やかなバイカラー配色が、重くなりがちな秋冬コーデに抜け感を与えてくれそうです。ミニ丈ボトムスとロングブーツを合わせて、最旬プレッピースタイルを楽しんで。

自由にレイヤードを楽しめるボタン付きセーター

【ZARA】「ボタンニットジャージー」\6,590（税込）

マスタードカラーをミックスしたような、ニュアンス感のある色味がおしゃれな雰囲気を演出。一枚サラッと着るだけでこなれた印象を与えられそうなニットトップスは、秋冬コーデの即戦力になりそう。ヘンリーネックタイプなので、クルーネックトップスやタートルネックトップスを合わせたレイヤードコーデも楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：mana.i