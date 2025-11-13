前日会見を実施

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は11月14日、豊田スタジアムで行われるキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表（同73位）と対戦する。

前日会見に森保一監督が出席し、「ブラジル戦のスタメン中心で」と、ガーナ戦での起用法について言及した。

10月シリーズではパラグアイ代表相手に土壇場で追い付き2-2、ブラジル代表戦では0-2から後半に3得点を奪い、史上初となるサッカー王国に勝利を収めていた。11月シリーズでは14日にガーナ代表、18日にボリビア代表（国立競技場）と対戦を控える。

前日会見に出席した森保監督は、ガーナ戦のスタメンについて聞かれると、「明日のスタメンはまだ確定しているわけではない」としつつも、「ブラジル戦のスタメンを中心に考えていきたい。必然的に1人は変わりますし、何人変えるかは今回の対戦で試す部分として、今日またしっかり考えて明日試したいと思います」と言及した。

ブラジル戦ではGKは鈴木彩艶が務め、3バックには右からDF渡辺剛、DF谷口彰悟、DF鈴木淳之介が並び、ボランチはMF鎌田大地とMF佐野海舟のコンビ。そしてWBには中村敬斗と堂安律が並び、シャドーには久保建英と南野拓実、最前線に上田綺世が構えた。

今回のGK陣では、鈴木彩が負傷のため招集を辞退し、野澤大志ブランドンが追加招集された。早川友基と小久保玲央ブライアンが野澤とともに招集されたが、早川が出場キャップ数1で、小久保と野澤は0。守護神が不在のなか、GKの起用法について「まずは早川がファーストチョイスかなと思います」と明かした。（FOOTBALL ZONE編集部）