µÜËÜ¹À¼¡¤¬¡Ö¤ª¤·¤ã¤«¤·¤ã¤Þ¡×¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡¡RADWIMPS¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¤Ë»²²Ã¡Ö¼«Ëý¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡×
¡¡RADWIMPS¤¬11·î19Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-¡Ù¤ÎÂè11ÃÆ»²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢µÜËÜ¹À¼¡¤¬¡Ö¤ª¤·¤ã¤«¤·¤ã¤Þ¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¼«Ëý¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡×µÜËÜ¹À¼¡¤¬¡Ö¤ª¤·¤ã¤«¤·¤ã¤Þ¡×¤Ç»²²Ã ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡¡¡Ö¤ª¤·¤ã¤«¤·¤ã¤Þ¡×¤Ï¡¢2009Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¢¥ë¥È¥³¥í¥Ë¡¼¤ÎÄêÍý¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¶Ê¤Ç¡¢±Ô¤¤¸ÀÍÕ¤È¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤ÊÅ¸³«¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£µÜËÜ¤Ïº£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¤é¡Ö¤ª¤·¤ã¤«¤·¤ã¤Þ¡×¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦µÜËÜ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤³¤Î¶Ê¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö²Î¤ÎÀ¤³¦¡¢²Î»ì¤ÎÀ¤³¦¡¢åÌÌ©¤µ¤È¸ÀÍÕ¤ÎÁª¤ÓÊý¤Î¥»¥ó¥¹¡£²Î¤¨¤Ð²Î¤¦¤Û¤É¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤³¤Î²Î¤ÈÌîÅÄ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÁêÅö³Ú¤·¤¯¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¸³Åª¤Ê¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ëý¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØDear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-¡Ù¤Ç¤Ï¡¢11·î3Æü¤«¤é14Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥«¥Ð¡¼³Ú¶Ê¤¬1Æü1ÁÈ¤º¤ÄÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢iri¡Ê¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤´¤È¡×¡Ë¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¡Ê¡Ö25¥³ÌÜ¤ÎÀ÷¿§ÂÎ¡×¡Ë¡¢¤º¤Ã¤È¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¡Ê¡ÖÍ¿´ÏÀ¡×¡Ë¡¢³ÑÌîÈ»ÅÍ¡Ê¡Ö¤¹¤º¤á¡×¡Ë¡¢SEKAI NO OWARI¡Ê¡ÖºÇÂç¸øÌó¿ô¡×¡Ë¡¢DISH//¡Ê¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¡×¡Ë¡¢Vaundy¡Ê¡ÖÁ°Á°Á°À¤¡×¡Ë¡¢¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß¡Ê¡Ö¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤¡×¡Ë¡¢My Hair is Bad¡Ê¡Ö¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ë¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ê¡Ö¶¹¿´¾É¡×¡Ë¡£µÜËÜ¤Ï11ÁÈÌÜ¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£
