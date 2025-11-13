◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

ドラフト会議はアマチュア野球記者にとって「大みそか」。追いかけてきた選手たちがプロの世界へ旅立つと、翌日から次の世代による戦いがスタートする。ある記者の発案で、ドラフトの夜に酒場へ集合し“新年”へカウントダウンする儀式を行っている。

１０月２３日。今年の「乾杯」で頭に浮かんだのは、ロッテに１位で指名された健大高崎の石垣元気投手だった。注目され続けた最速１５８キロ右腕。夏の群馬大会では、何度も午前５時台の高崎線に乗り、前橋市内の球場へ足を運んだ。

石垣の投球は自然と球速表示に目が行く。ただ、個人的なベストシーンはスピードで沸かせた姿ではない。５月の春季関東大会の東海大菅生戦。救援登板した８回の投球が忘れられない。スライダー、カーブを決め球に全て内野ゴロで３者凡退。わずか１０球でベンチへ戻って行った。

「球数が少なかったし、よかったなと思います」。試合後、石垣はこともなげに話した。変化球も自在に操れる剛腕。最後の夏に向け、カットボールやフォークなどの精度を評価するスカウトの声が明らかに増えていた。

甲子園大会は京都国際との初戦で敗れた。それでも、生方啓介部長は言った。「精神的に大人になりました。取材の受け答えもそうだし、ピッチングの技術も比例して上がりました」。敗戦直後のインタビュー。悔しさを隠し、質問者の目を見ながら丁寧に答える姿が心に残った。

１年間で大きな進化を遂げた１８歳が、新たなステージの扉を開けた。その“背中”を見届けた夜。アマチュア野球担当の醍醐（だいご）味を感じながら杯を重ねた。（アマ野球担当・浜木 俊介）

◆浜木 俊介（はまき・しゅんすけ）地方球場での取材の際、最寄り駅のスタンプ収集を欠かさないライトな鉄ちゃん。