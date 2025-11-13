梶原颯、吉本興業から退所を発表 『ウルトラマンブレーザー』ヤスノブ役で人気 『SASUKE』でも活躍
俳優の梶原颯が13日、自身のXを更新。所属する吉本興業を退社することを発表した。
【画像】梶原颯が吉本興業から退所を発表した文面「皆さまには、心から感謝しています」
梶原は【ご報告】と文面を投稿。そこでは「いつも応援してくださっている皆さまへ。私、梶原颯は、このたび所属しておりました吉本興業を退所することになりました」と報告した。「2019年に所属してから約6年間、本当にたくさんの経験をさせていただきました。まだ何者でもなかった自分に声をかけてくださり、俳優・タレントとして活動するチャンスをくださったこと、そして『やってみたいです』と言えば自由に挑戦をさせてくれた事務所の皆さまには、心から感謝しています」と感謝する。
今回の退所は「もっといろいろなことに挑戦してみたい、表現の幅をさらに広げたいという前向きな気持ちからの決断」という。「これまで育てていただいたことへの感謝を忘れることなく、次のステージでもっと成長していけるように頑張ります」と決意を新たに。「芸能の仕事はこれからも続けていきますし、皆様にお会いできる機会もこれまで以上に作っていきたいと思っています。変わらず応援していただけたらうれしいです。これからもよろしくお願いいたします」と結んでいた。
梶原は『ウルトラマンブレーザー』にバンドウ ヤスノブ役で出演して人気に。鍛え上げられた肉体を生かして『SASUKE』でも活躍していた。
