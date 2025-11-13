セガ ラッキーくじオンラインに、Esther Kim氏がデザインした、POPでガーリーなテイストのウサギのキャラクター「エスターバニー」が登場！

“ラブ”をテーマ展開される商品には、セガ限定のオリジナルデザインのグッズもラインナップされます☆

セガ ラッキーくじオンライン「エスターバニー」

価格：1回770円(税込) + 送料660円

※税込・初回購入時のみ送料がかかります

くじ販売期間：2025年11月13日11:00〜2026年1月5日23:59

賞品一覧：

・S賞：タオル

・A賞：おすわりぬいぐるみ

・B賞：スマホショルダー

・C賞：ぬいぐるみマスコット

・D賞：マスコット付シュシュ

・E賞：カードセット

・F賞：ステッカーセット

URL：https://www.segaluckykujionline.net/kuji/estherbunny

インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじ「セガ ラッキーくじオンライン」に、”ラブ”をテーマにした「エスターバニー」グッズが登場！

タオルやおすわりぬいぐるみ、スマホショルダーなどの賞品がラインナップされます。

「エスターバニー」たちのキュートな表情を楽しめるグッズをまとめて紹介していきます☆

S賞：タオル

セガ限定のオリジナルデザインがかわいいS賞のタオル。

オンラインくじを楽しんでいる「リボンバニー」のイラストは必見です☆

A賞：おすわりぬいぐるみ

A賞のおすわりぬいぐるみは、全3種類のカラフルな「バニー」がラインナップ。

制服風の衣装もおしゃれでかわいい賞品です。

B賞：スマホショルダー

持っていると注目の的間違いなしの、B賞「スマホショルダー」

手足やリボン、耳などが立体的に表現されているのもキュートです☆

C賞：ぬいぐるみマスコット

C賞「ぬいぐるみマスコット」にラインナップされている、こぐまの「ベアリー」、カメの「グリーニー」、白猫の「ミャオミャオ」は「エスターバニー」のペットたち。

初のぬいぐるみデザイン化となっています☆

D賞：マスコット付シュシュ

カラフルで表情豊かな「スターバニー」のマスコットが付いている、D賞「マスコット付シュシュ」

手首につければ、「エスターバニー」が腕に抱き着いているように見える、かわいいグッズです。

E賞：カードセット

「エスターバニー」のかわいいイラストがいっぱい楽しめる、E賞の「カードセット」

全10種類がラインナップされた、全種類集めたくなるグッズです☆

F賞：ステッカーセット

F賞「ステッカーセット」も全10種類展開。

スマートゴールのデコレーションなどに使えます。

「エスターバニー」のかわいらしさが詰まった賞品がもらえる、オンラインくじ！

セガ ラッキーくじオンライン「エスターバニー」は、2025年11月13日から2026年1月5日までの期間限定で登場します。

※実際の賞品とは異なる場合があります

