スマホショルダーやシュシュなど全6等級！セガ ラッキーくじオンライン「エスターバニー」
セガ ラッキーくじオンラインに、Esther Kim氏がデザインした、POPでガーリーなテイストのウサギのキャラクター「エスターバニー」が登場！
“ラブ”をテーマ展開される商品には、セガ限定のオリジナルデザインのグッズもラインナップされます☆
セガ ラッキーくじオンライン「エスターバニー」
価格：1回770円(税込) + 送料660円
※税込・初回購入時のみ送料がかかります
くじ販売期間：2025年11月13日11:00〜2026年1月5日23:59
賞品一覧：
・S賞：タオル
・A賞：おすわりぬいぐるみ
・B賞：スマホショルダー
・C賞：ぬいぐるみマスコット
・D賞：マスコット付シュシュ
・E賞：カードセット
・F賞：ステッカーセット
URL：https://www.segaluckykujionline.net/kuji/estherbunny
インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじ「セガ ラッキーくじオンライン」に、”ラブ”をテーマにした「エスターバニー」グッズが登場！
タオルやおすわりぬいぐるみ、スマホショルダーなどの賞品がラインナップされます。
「エスターバニー」たちのキュートな表情を楽しめるグッズをまとめて紹介していきます☆
S賞：タオル
セガ限定のオリジナルデザインがかわいいS賞のタオル。
オンラインくじを楽しんでいる「リボンバニー」のイラストは必見です☆
A賞：おすわりぬいぐるみ
A賞のおすわりぬいぐるみは、全3種類のカラフルな「バニー」がラインナップ。
制服風の衣装もおしゃれでかわいい賞品です。
B賞：スマホショルダー
持っていると注目の的間違いなしの、B賞「スマホショルダー」
手足やリボン、耳などが立体的に表現されているのもキュートです☆
C賞：ぬいぐるみマスコット
C賞「ぬいぐるみマスコット」にラインナップされている、こぐまの「ベアリー」、カメの「グリーニー」、白猫の「ミャオミャオ」は「エスターバニー」のペットたち。
初のぬいぐるみデザイン化となっています☆
D賞：マスコット付シュシュ
カラフルで表情豊かな「スターバニー」のマスコットが付いている、D賞「マスコット付シュシュ」
手首につければ、「エスターバニー」が腕に抱き着いているように見える、かわいいグッズです。
E賞：カードセット
「エスターバニー」のかわいいイラストがいっぱい楽しめる、E賞の「カードセット」
全10種類がラインナップされた、全種類集めたくなるグッズです☆
F賞：ステッカーセット
F賞「ステッカーセット」も全10種類展開。
スマートゴールのデコレーションなどに使えます。
「エスターバニー」のかわいらしさが詰まった賞品がもらえる、オンラインくじ！
セガ ラッキーくじオンライン「エスターバニー」は、2025年11月13日から2026年1月5日までの期間限定で登場します。
※実際の賞品とは異なる場合があります
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post スマホショルダーやシュシュなど全6等級！セガ ラッキーくじオンライン「エスターバニー」 appeared first on Dtimes.