１５日に開幕する「デフリンピック東京大会」にあわせて、耳が聞こえなくてもコミュニケーションできるツールの開発が進められている。

キーワードはＡＩ（人工知能）だ。手話×ＡＩで何ができるようになるのか、可能性や課題を探った。（デジタル編集部 反保真優）

手話を瞬時に文字に変換

ソフトバンクが開発中の「ＳｕｒｅＴａｌｋ（シュアトーク）」は、カメラ付きのタブレット端末を介して、リアルタイムで手話を文字に変換してくれるシステムだ。

「ご予約の名前を伺ってもよろしいでしょうか」

「田中です」

「３泊のご予約ですね。こちらがルームキーです。どうぞごゆっくりお過ごしください」

東京都港区のソフトバンク本社で「デフリンピック」を想定したデモを見せてもらった。「デフリンピック」は、４年に１度開かれる聴覚障害者のスポーツの祭典で、日本での開催は初めてだ。

シュアトークは、タブレットのカメラで手話をする姿を映し、手の角度や骨格で動作を読み取って、あらかじめ登録されている手話のデータからＡＩが最も近い動作を見つけて日本語を推定する。ＡＩが助詞なども補い、文章に翻訳して端末に表示する仕組みだ。話した声も文字に変換するので、手話を使う人も使えない人もお互いの画面上はチャットでやりとりをしているように見える。通訳を介さなくても「会話」ができるわけだ。

国際手話や米国手話も学習

海外から３０００人以上のアスリートがやってくるデフリンピックでは、宿泊先のホテルなどにシュアトークを配備する予定だ。開発に携わる同社技術企画開発統括部の田中敬之課長は「国際手話と米国手話言語をＡＩに学習させています。表示する文章は、英語をはじめ、フランス語など１０か国語に増やしました」と説明する。

ただ、このシステムはもともとデフリンピックのためではなく、同社で働く従業員の「コミュニケーションの壁」を取り除くためだったという。

田中課長は「聴覚障害を持つ従業員も多いのですが『会議でリアルタイムで意見を表明したい』と悩みを打ち明けられた」と説明する。１対１の会話とは違い、会議では聴覚障害者の意見をじっくり聞く時間がない。田中課長自身も、スムーズな意思疎通に課題を感じていたという。

手話通訳士の数も圧倒的足りないため、発展するＡＩ技術を使っての翻訳を社内で提案したところ、新規事業に採択され、２０１７年から電気通信大と開発を進めている。デフリンピックでの経験も生かし、今後、自治体窓口や駅、空港などの公共の場所での実用化を目指している。将来的には使いたい人がスタートフォンやタブレットを使って自由に利用できるようになることが理想だという。

課題は手話のデータ量

課題となるのがデータ量だ。手話のデータ自体が少ないため、精度の高い翻訳が難しい。より多くの手話動作をＡＩに学ばせるため、東京都豊島区など１０〜２０の自治体で実証実験を行い、スマホアプリなどで一般人にも手話動画の登録などを呼びかけているという。現在７万以上のデータを登録しているが、手話には地域ごとの方言などもあり十分とは言えないという。

デフリンピックに向けては、外国人や国際手話ができる日本人のデータ、それを参考に同社の日本手話ができる社員も挑戦して、できるだけ多くのデータを集めた。田中課長は「海外の人とも言語の壁を超えて交流する助けになればうれしい」と開幕を待ちわびている。

手話とＡＩの可能性

言語学が専門で手話の会話分析に詳しい国立情報学研究所の坊農真弓准教授は、「自分にとっての言語である『手話』で話せることは聴覚障害者にとって大切。誰だって自分の言葉で話せることが一番気持ちいい」と手話ＡＩ研究の意義を説明する。

そして、「聞こえない人のためにシステムを開発すると思われがちだが、『聞こえる人』が『手話』にアクセスできない状況が続いているという視座も持つ必要がある」と指摘する。互いの壁があると、どんなに研究が進んでも気持ちの距離が縮まらないからだ。そのためには、手話を使う当事者が研究に携わり、翻訳の精度を上げるためにもっとデータを集める必要もあるという。

デフリンピックがいよいよ始まる。坊農准教授は「アイコンタクトなどろう者のスポーツの進め方は、コミュニケーションをする上でとても興味深く、新鮮だ。デフリンピックを通じてコミュニケーションの豊かさに気づいてもらえるといいな」と期待している。