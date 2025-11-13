フジミ模型、ボディペインテッドシリーズ「トヨタ ヴェルファイア」、「トヨタ アルファード GF3.5L」など2026年2月発売「カーモデル」新製品公開
フジミ模型は、2026年2月に発売する予定の「カーモデル」新製品情報を公開した。
新商品には、1/24 ボディペインテッドシリーズ（スナップ仕様）より「トヨタ ヴェルファイア ZA G EDITION（グレイッシュブルーマイカメタリック）」と「トヨタ アルファード GF3.5L（グレイッシュブルーマイカメタリック）」、1/24 峠シリーズより「ホンダ シビック（EK9）タイプR後期型」、1/24 車NEXTシリーズより「スズキ ジムニー シエラ JB74（ブルーイッシュブラックパール3）」、1/24 頭文字Dシリーズより、キャラクターアクリルスタンドが付属する「EX-1シルエイティ 佐藤真子 特別仕様」、1/24 インチアップシリーズより「トヨタ ソアラ3.0GT（GT・Wウィング付き）」などが登場する。
1/24 ボディペインテッドシリーズ（スナップ仕様） NO.1「トヨタ ヴェルファイア ZA G EDITION（グレイッシュブルーマイカメタリック）」
発送予定日：2月17日
価格：6,050円
コードNO.4968728066622
1/24 ボディペインテッドシリーズ（スナップ仕様） NO.2「トヨタ アルファード GF3.5L（グレイッシュブルーマイカメタリック）」
発送予定日：2月17日
価格：6,050円
コードNO.4968728066639
1/24 峠シリーズ NO.11「ホンダ シビック（EK9）タイプR後期型」
発送予定日：2月24日
価格：4,180円
コードNO.4968728048291
1/24 車NEXTシリーズ NO.28「スズキ ジムニー シエラ JB74（ブルーイッシュブラックパール3）
発送予定日：2月12日
価格：4,840円
コードNO.4968728066615
1/24 頭文字Dシリーズ NO.3「EX-1シルエイティ 佐藤真子 特別仕様（キャラクターアクリルスタンド付き）」
発送予定日：2月24日
価格：3,960円
コードNO.4968728183978
1/24 インチアップシリーズ NO.337「トヨタ ソアラ3.0GT（GT・Wウィング付き）
発送予定日：2月12日
価格：3,520円
コードNO.4968728048307
(C)FUJIMI. All rights researved.