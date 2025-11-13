『猫と竜』アニメ化記念でTSUTAYA全国POP UP開催　シリーズ累計120万部突破・限定グッズ＆サイン会も

『猫と竜（12）』（このマンガがすごい! Comics）が2025年11月21日（金）に、小説最新刊『猫と竜 冒険猫の帰還と王都の日常』（いずれも宝島社）が11月26日（水）に発売。また『猫と竜』のTVアニメ化を記念し「『猫と竜』アニメ化記念 TSUTAYA POP UP SHOP」が2025年11月21日（金）から開催される。

『猫と竜』は、猫に育てられた竜、猫、そして人間の不思議な絆を描いたファンタジー作品シリーズ。老若男女問わず楽しめる心温まる物語や、猫と竜と人間の絆が人気を集めているほか、個性豊かな猫が多数登場。シリーズ累計発行部数は120万部（小説・コミックス・電子版含む）を突破している。

TVアニメ化を記念し、このたび開催される「『猫と竜』アニメ化記念 TSUTAYA POP UP SHOP」では、アクリルスタンドや缶バッジ、シールなど『猫と竜』初のグッズ販売に加え、購入特典の配布や原作・アマラと漫画・佐々木泉によるサイン会の実施も予定。

開催店舗は、北は「函館 蔦屋書店（北海道）」から、南は「福岡天神 蔦屋書店（福岡県）」まで全国各地の蔦屋書店・TSUTAYAで開催される。なお開催期間は12月4日（木）までを予定している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）