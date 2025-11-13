「S.H.Figuarts セーラームーン -Crystal Star Compact Edition-」商品化決定!
バンダイスピリッツは、『美少女戦士セーラームーン』より、クリスタルスターコンパクトを身につけたセーラームーンのS.H.Figuarts、「S.H.Figuarts セーラームーン -Crystal Star Compact Edition-」の商品化が決定したことを11月13日に発表した。
「S.H.Figuarts セーラームーン -Crystal Star Compact Edition-」
「S.H.Figuarts」は「可動によるキャラクター表現の追求」をテーマに、「造形」「可動」「彩色」とあらゆるフィギュアの技術を凝縮した手の平サイズのスタンダードフィギュアシリーズだ。
発売に先駆け、11月14日〜11月16日の3日間、秋葉原で開催される年に一度のフィギュアの祭典「TAMASHII NATION 2025」にて、『S.H.Figuarts セーラームーン -Crystal Star Compact Edition-』の初展示も決定。『美少女戦士セーラームーン』シリーズはベルサール秋葉原 1Fにて、展示を予定している。
商品詳細は、2025年12月に本サイトならびに魂ウェブにて公開予定だ。
(C)武内直子・PNP・東映アニメーション (C)Naoko Takeuchi
