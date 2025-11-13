サッカー日本代表の森保一監督は１３日、国際親善試合ガーナ戦（１４日・豊田ス）に向け、愛知・豊田市内で前日会見を行った。

＊ ＊ ＊

森保監督はガーナ戦のスタメン選考について「まだ確定しているわけではない」と前置きし、会見後に行われる最終トレーニング後に決定する方針を示した上で「ブラジル戦のスタメンが中心」と語った。

指揮官は「必然的に１人は代わる」と話し、今活動招集外のＧＫ鈴木彩艶のポジションが代わることだけを明言した。

ブラジルに３―２で歴史的勝利を挙げた１０月の対戦では先発した南野拓実、中村敬斗、上田綺世がゴール。堂安律、久保建英、鎌田大地、佐野海舟らがスタメンに名を連ねた中、０―２から試合をひっくり返した。

指揮官は「ブラジル戦は親善試合。公式戦の中で、Ｗ杯の舞台で対戦した時に勝てる力をさらにつけなければいけない」と力を込め「過去の勝利が次の勝利を約束してくれるものではない」と気を引き締めた。

◆１０月ブラジル戦スタメン ＧＫ鈴木彩艶、ＤＦ渡辺剛、谷口彰悟、鈴木淳之介、ＭＦ佐野海舟、鎌田大地、堂安律、中村敬斗、久保建英、南野拓実、ＦＷ上田綺世