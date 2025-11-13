俳優・小出恵介（４１）のオフショットにフォロワーが騒然となった。

小出は１３日までにインスタグラムで「Ｒａｎｄｏｍ ｓｌｏｐｅ ｏｆ ｔｈｅ ｓｕｂｅｒｂ」（郊外のランダムな傾斜）とつづり、「＃中秋＃なかあき＃中空きｏｋａｙ」とコメント。土手のような場所を歩く姿や、ラフな私服のオフショットをアップした。

何げない風景の中でもオーラは十分。フォロワーは「かっこいいー！！」「歩いてたら絶対２度見しちゃう」「ほんとカッコ良すぎてクラクラ」「ビジュ最高」「今も昔もずっと変わらずかっこいい」などの声を寄せた。

小出は父親の仕事のためインドで幼少期を過ごし、慶大文学部卒。０５年の映画「パッチギ！」、ドラマ「ごくせん」で話題となり、ドラマ「のだめカンタービレ」「ＲＯＯＫＩＥＳ」「ＪＩＮ―仁―」「梅ちゃん先生」「ルーキーズ」、映画「シュアリー・サムデイ」など出演作多数。１８年１０月に米ニューヨークに移住。２０年夏に芸能活動を再開し、プライベートでは２３年１月に現地で一般女性と結婚している。

最近も映画やドラマに出演しており、インスタグラムのストーリーズでは「劇団ＴＥＡＭ‐ＯＤＡＣ第４８回本公演 ＢＬＡＣＫ１０‐２０２５‐ 上演決定！ 【主演】小出恵介」と１２月１０〜１４日に東京・赤坂の草月ホールで上演される舞台に出演することを伝えていた。