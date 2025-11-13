アメリカの記者が今季ドジャースに日本人選手の加入が見込まれるか見解を述べました。

ドジャースには現在大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手の日本人3選手が所属。各選手の活躍もありチームはワールドシリーズ連覇を達成しました。

来季も日本から村上宗隆選手や岡本和真選手、今井達也投手などがメジャー挑戦を表明しています。

ロサンゼルス・タイムズ紙のジャック・ハリス記者は村上選手について「パワーが魅力的で本物。メジャーでホームランを25〜35本打って、内野が守れれば需要は増える」と述べ、ドジャース加入については「フリーマン、マンシーがいるので、ドジャースと契約する可能性は低い」と述べました。

今井投手に関しても「ドジャースは投手陣が豊富なので今井に興味を抱いている可能性は低い」と話し、同様にカブスからFAとなった今永昇太投手に対しても同じ評価を述べました。

ジ・アスレチック紙のアンディ・マカロウ記者は今井投手について「FA市場にいる他の投手より若いのが利点、山本の活躍で体の細さが問題視されていない」としつつも「ドジャースには十分な投手陣が揃っているので、メッツ、ヤンキース、フィリーズが適している」とやはりドジャース加入の可能性は低いとみています。

その中でスポーツニュース専門ウェブサイトのFanSidedの記者は村上選手について「この冬に最も注目されるフリーエージェントの一人と期待されており、数億ドル規模の契約が見込まれる。ロースターの動きがあれば、ドジャースも候補となる」と話しました。