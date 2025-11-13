¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¡È¿´Â¡¡É¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥·¥á¥ª¥Í¤È¿··ÀÌóÄù·ë¤Ø¡ÄÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¤Ë¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½MF¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥·¥á¥ª¥Í¤È¤Î¿··ÀÌóÄù·ë¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬12Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥·¥á¥ª¥Í¤Ï¡¢¸½ºß¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Î5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÃæ¤Î¡¢Ëö¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£2019Ç¯²Æ¡¢16ºÐ¤Î»þ¤Ë¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¤«¤é¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥«¥ó¥Æ¥é¡Ê°éÀ®ÁÈ¿¥¡Ë¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢2022Ç¯4·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥µ¥é¥´¥µ¡¢¥¢¥é¥Ù¥¹¤È2ÅÙ¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤ò·Ð¸³¤·¡¢ºòµ¨¤è¤ê¡È¥í¥Ò¥Ö¥é¥ó¥³¥¹¡É¤Ëµ¢´Ô¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¡£ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¡È¿´Â¡¡É¤È¸Æ¤Ù¤ëÆ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Á´12»î¹ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÁ´4»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤Á14»î¹ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢3¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤ä¹¶¼é¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥·¥á¥ª¥Í¤È¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2028Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¥á¥¥á¥¤ÈÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë22ºÐ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¤Ï¿··ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¼óÇ¾¿Ø¤Ï¿ô½µ´ÖÁ°¤«¤é¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥·¥á¥ª¥Í¤È¤Î¿··ÀÌóÄù·ë¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤âÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿··ÀÌó´ü´Ö¤Ï2030Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¸½¹Ô·ÀÌó¤Ë2Ç¯´Ö¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë·Á¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸½ºß¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÆâ¤ÇºÇÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥·¥á¥ª¥Í¤ÎµëÍ¿¤Ï¡¢°ìµ¤¤Ë¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥·¥á¥ª¥Í¤Ï11·î¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÎ×¤à¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥¢¥ó¥´¥é¤ËÆþ¹ñ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê²«Ç®ÉÂÍ½ËÉÀÜ¼ï¤Ë´Ø¤¹¤ë·ò¹¯½ñÎà¤ÎÄó½Ð¤¬´ü¸Â¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎµÙ²Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤Î¿··ÀÌóÄù·ë¤Ï¡¢Áá¤±¤ì¤Ð¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
