¥±¥¤¥ó¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¢¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤Î¡È¶¦Â¸¡É¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡©¡¡¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¡Ö¸½ºß¤Î¹½Â¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤¬Áª¼êµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£12Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç6ÀïÁ´¾¡¡¦18ÆÀÅÀÌµ¼ºÅÀ¤ÈÈ×ÀÐ¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡£¤¹¤Ç¤Ë8Âç²ñÏ¢Â³17²óÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤Ï³ÎÄê¤·¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥»¥ë¥Ó¥¢Àï¤È3Æü¸å¤Î¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢Àï¤Ï¾Ã²½»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ï²¤½£¶þ»Ø¤ÎÁª¼êÁØ¤ò¸Ø¤ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±Á°Àþ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë¤ä¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë¡¢¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¤é¤¬Áª½Ð¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤¬¥±¥¤¥ó¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¢¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤òÆ±»þµ¯ÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¸½¾õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤Ï¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¸½ºß¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤½¤·¤Æ²æ¡¹¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¾å¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡£¥¦¥¤¥ó¥°¡ÊWG¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤òÍÊ¤¹¤ë¸½ºß¤Î¹½Â¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¡¢¸½ºß¤Î´ðËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë4¡Ý2¡Ý3¡Ý1¤Ë¤ª¤¤¤Æ3Ì¾¤Î¶¦Â¸¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ãÀï¶è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×²¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë10ÈÖ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥£¥ë¤Ï¤½¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥¸¥å¡¼¥É¤ä¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¤³¤È¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤â¤¤¤ë¤·¡¢Á´°÷¤ò¸Æ¤Ó¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤â¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ö¤ËÃÍ¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤Ï¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡£¾¡Íø¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢Æñ¤·¤¤·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤â¡¢ÌÀ³Î¤ÊÊý¿Ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÎÁ°Àþ¤Ë¤Ï¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¤ä¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥´¡¼¥É¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ë¤â¤ª¤ê¡¢¸½ºßÉé½ýÃæ¤Î¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤ä¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÏËÜÂç²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡¢¤ª¤è¤ÓÄê°ÌÃÖ³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿ßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
