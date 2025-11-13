ブラジル北部ベレンで開幕したCOP30に世界190を超える国と地域の代表者が集結した＝7日/Dado Galdeiri/Bloomberg/Getty Images

（CNN）気候変動に関する世界最大の会議、国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）が開幕した。世界190を超える国と地域の代表者がブラジル北部ベレンに集まり、2週間にわたって具体的な温暖化対策を話し合う。

会議ではどんな議論が交わされるのだろうか。

COP30とは何か

1992年に採択された国連気候変動枠組み条約には、150カ国あまりが署名した。COPは「締約国会議」を意味する略語だ。第1回は95年に独ベルリンで開催され、以来ほぼ毎年開かれてきた。

2015年に仏パリで開かれたCOP21では、画期的な「パリ協定」が採択された。190以上の国と地域が参加し、産業革命前からの気温上昇を2度未満、できれば1.5度に抑えることを約束した。

各国は目標達成に向け、5年ごとに対策の計画を提出することになった。

COP30はその新たな節目に当たる。各国は2月を期限に35年までの温室効果ガス削減目標を提出するはずだったが、9割以上の国が間に合わなかった。これまでに大半の国は提出したものの、インドなど温室効果ガス排出量の特に多い国を含め、一部は未提出だ。

なぜ賛否が分かれるのか

COP30開催までの道のりは波乱に満ちていた。

ブラジルが開催地としてベレンを選んだのには象徴的な意味があった。「アマゾンの玄関口」として知られる同市で、現地の熱帯雨林が直面する存亡の危機に注目を集めようという狙いだ。

ただベレンには、会議に訪れる人々を受け入れる設備がなかった。参加者約5万人に対してホテルの客室数は約1万8000にとどまり、宿泊費が高騰。高すぎて会議に参加できず、自国の存続にかかわる議論から締め出されてしまうと訴える国もあった。

ブラジルが先月、アマゾン川河口での石油掘削を承認したことに対しても批判が集中した。現場はベレンからわずか数百キロ。環境活動家らはブラジルの「偽善」を非難した。

同国のルラ大統領は森林破壊の阻止を目標に掲げ、10日の開会式では気候危機への取り組みを強く支持すると演説した。その一方で石油採掘を支援し、先週の準備会合ではブラジルが石油をやめるのは「無責任」だと主張した。

COP30の主な議題は

森林保全は大きな議題だ。ブラジルは今回の会議を「アマゾンCOP」としたい構え。ルラ氏は各地の森林を保護する費用として1250億ドル（約19兆円）の基金を立ち上げる方針を示した。

最も激しい対立が予想される議題は、資金と化石燃料だろう。

先進国が途上国の気候変動対策を支援するのにどれくらいの資金を拠出するかという議論は、今回も続く見通しだ。

気候危機の根本原因である化石燃料への言及は、23年のCOP28で初めて最終合意文書に盛り込まれ、石油、石炭、天然ガスからの脱却という方向性が示された。

しかし、あれから世界は変化した。トランプ米大統領が化石燃料の増産を進め、南米を中心に一部の国が石油、天然ガス開発を強化している。産油国や石油企業は、化石燃料を気候変動の原因として名指ししたり、その段階的廃止を約束したりする文言に断固反対する動きを強めている。

気温上昇を1.5度に抑えられる可能性はあるか

国連は今月の報告書で、温室効果ガス削減に向けた各国の行動が遅れたために、少なくとも近い将来、気温上昇が1.5度を超えることはほぼ確実だとの見通しを示した。

現時点の政策から推定すると上昇幅は2.8度に達するが、各国の新たな目標が達成されれば、これを2.3〜2.5度に抑えられる可能性はあるという。

上昇幅が4度になるとされた10年前に比べれば進歩している。だが、たとえ今予想されている幅にとどまったとしても、地球はサンゴ礁の死滅や氷床の融解など、破壊的な変化を起こす臨界点に達する恐れがある。

1.5度を超えてから気温を元に戻すことも可能ではあるが、これは極めて難しく、大気から大量の二酸化炭素を回収する必要がある。

米国はどうしているのか

トランプ政権はCOP30に高官級の代表団を派遣していない。トランプ氏は1月にパリ協定からの離脱を宣言して以来、気候対策から手を引く姿勢を通してきた。

気候対策に対する米国の発言はこの1年で激しさを増している。トランプ氏は9月、国連での演説で気候変動を「史上最大の詐欺」と呼んだ。

温室効果ガスの歴史的な排出量が最も多いのは米国だ。COP30ではその米国の不在がはっきりと認識されることになる。他国が目標を下げる言い訳になりかねないと、懸念する専門家もいる。

一方で、米国の不在を好都合とみる声もある。トランプ政権は今年、プラスチックごみ対策の国際条約や海運業界への炭素税導入に向けた交渉を頓挫（とんざ）させ、気候行動を妨げる存在であることが明白になったからだ。

COP30はどんな成果を上げるか

COPの最終会合は長引くことが多い。合意文書に向けた交渉が徹夜で続き、丸1日以上延長されることもある。

COPの意思決定は全会一致で下される。実質的にすべての参加国が拒否権を持つため、協議の進展は極めて遅く、難しくなりかねない。

COP30の目標は、今後10年間の行動のロードマップを作ることだ。最終合意には資金支援や気候変動による影響への適応、クリーンエネルギーへの移行などが盛り込まれる見通し。化石燃料の段階的削減を含めるのは、現在の地政学的な逆風から考えて非常に厳しいだろう。