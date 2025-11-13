辻希美、4人分の「じゃじゃ麺」ランチ披露「家族で食べてるのかな？」「薬味が美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/11/13】タレントの辻希美が11月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅で作ったと思われる岩手県の郷土料理・じゃじゃ麺のランチを公開し、反響が寄せられている。
【写真】5児のママタレ「薬味が美味しそう」4人分のじゃじゃ麺ランチ
辻は「lunchにみんなで じゃじゃ麺」とコメントし、ランチの食卓を公開。4人分の麺と、ひき肉と味噌がベースの濃い色のタレ、きゅうりの千切り、ネギなどの薬味が並んだ、具材たっぷりの食卓を披露している。
この投稿に、ファンからは「薬味が美味しそう」「親近感湧く」「家族で食べてるのかな？」「みんなで食べるの楽しそう」「愛情たっぷり」「家庭的で素敵」「真似したい」といった声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
