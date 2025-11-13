木村文乃、品数豊富な食卓公開「お店みたい」「器にもセンス感じる」の声
【モデルプレス＝2025/11/13】女優の木村文乃が11月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。品数豊かな手料理の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】38歳女優「お店みたい」色鮮やかな料理並んだ食卓
木村は「ごはんも作ってるんだけど投稿が全然追いついてないね」とコメントし、手作りした豪華な食卓の写真を公開。中央にはひき肉とトマトの煮込み料理が盛られ、あさりのお味噌汁、きのこと青菜のお浸し、なすの煮浸しなど、和洋折衷の小鉢料理が美しく並べられた様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「お店みたい」「器にもセンス感じる」「豪華で美味しそう」「品数すごい」「料理上手」「丁寧な暮らしぶりが素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
