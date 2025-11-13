【S.H.Figuarts ドラグレッダー＆仮面ライダー龍騎オプションパーツセット】 11月14日10時より予約開始 2026年6月 発送予定 価格：12,100円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ドラグレッダー＆仮面ライダー龍騎オプションパーツセット」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月14日10時より予約受付を開始する。発送は2026年6月を予定し、価格は12,100円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダー龍騎」より「龍騎」の契約モンスター「ドラグレッダー」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。

「ドラグレッダー」の頭部および、腹部にあたる「ドラグボディー」とそこから生える4本の脚「ドラグアーム」は、新規造形で立体化されている。

特徴的な真紅のボディカラーは、深みのあるメタリックレッドで表現されている。胴体は節ごとにボールジョイントで接続し、躍動感のあるポージングを実現。「ドラグアーム」は手首・腕・付け根部分でそれぞれ別で可動し、細かな表情付けが可能。

そして、別売りの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー龍騎」と組み合わせることで、劇中の「ファイナルベント」や「ストライクベント」などが再現できる。

また、「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー龍騎」用の「ドラグシールド」、「ドラグセイバー」が付属する。

台座は別売りの「魂STAGE ACT HUMANOID」と接続することで、鏡の背景としても使用可能。

サイズ：全長約500mm

(C)石森プロ･東映