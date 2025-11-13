ドトールで“冬のご褒美” トリュフ香るミラノサンド3種＆コーヒー粉香ばしいひと口羊羹も
ドトールコーヒーは、ドトールコーヒーショップで27日より、『トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ』『トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ 〜カマンベールチーズ〜』『トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ〜ゴルゴンゾーラソース〜 』、『抹茶キャラメルラテ』『ナッツ香るダブルチョコレートケーキ』を発売する。また、コーヒーのお供におすすめの新作和菓子『珈琲羊羹』も同日発売。
【写真】ドトールに和菓子!?コーヒー豆で作った『珈琲羊羹』
■新メニュー一覧（価格は税込）
『トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ』690円
肉本来の旨味を引き出し、しっとりやわらかく繊細な味わいの炭火焼きローストビーフ。また繊細さだけでなく、折り重ねることでしっかりとした肉感も感じることができる。ソースには玉ねぎがベースとなるシャリアピンソースを使用。玉ねぎの甘さやコクがローストビーフと相性良く、トリュフの香りによるぜいたく感もプラスした。この冬限定の特別感のあるミラノサンド。
『トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ 〜カマンベールチーズ〜』790円
肉本来の旨味を引き出し、しっとりやわらかく繊細な味わいの炭火焼きローストビーフ。ソースには玉ねぎがベースとなるシャリアピンソースを使用。玉ねぎの甘さやコクがローストビーフと相性良く、トリュフの香りによるぜいたく感もプラスした。さらにカマンベールチーズを追加することで、ボリュームのアップとともにチーズのまろやかな味わいを楽しめる。
『トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ 〜ゴルゴンゾーラソース〜』790円
肉本来の旨味を引き出し、しっとりやわらかく繊細な味わいの炭火焼きローストビーフ。ソースには玉ねぎがベースとなるシャリアピンソースを使用。玉ねぎの甘さやコクがローストビーフと相性良く、トリュフの香りによるぜいたく感もプラスした。さらにゴルゴンゾーラ入りチーズソースとナッツ（アーモンド）を追加することで、芳醇な風味と甘みに味わえ、ナッツの食感も楽しめる。
『抹茶キャラメルラテ（ホット・アイス）』Sサイズ580円〜
見た目が鮮やかな抹茶ラテに冬の味わいとして人気のキャラメルソースを合わせた、冬限定ドリンク。抹茶の苦みをキャラメルソースが包み込み、甘すぎず重すぎない飲み心地の良い一品。
『ナッツ香るダブルチョコレートケーキ』550円
2種類のチョコレートをブレンドしたムースとココアスポンジを3層ずつ丁寧に重ね、奥深い味わいでありながら軽やかな口どけに仕上げた。香ばしいくるみが食感と風味のアクセントとなり、仕上げにあしらった艶やかなグラサージュと金粉で上品な華やかさを表現した、チョコレートケーキ。
『珈琲羊羹』350円
ドトールコーヒーショップのメインブレンド「マイルドブレンド」のコーヒー豆を細かく粉砕し、北海道産小豆の餡（あん）に混ぜ込んで作った、ひと口羊羹。小豆餡の優しい甘さとともに、口に広がるコーヒー粉の香ばしい風味と絶妙な食感が個性的な味わいのオリジナル和菓子。
