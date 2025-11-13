ディズニーの名作『ファンタジア』がROSE BUDとコラボ！心躍る限定アイテム♡

クラシック音楽と幻想的なアニメーションで世界を魅了し続けるディズニーの傑作『ファンタジア』。その世界観を纏う特別なカプセルコレクションが、ROSE BUD（ローズ バッド）より登場します。可憐でユーモラスなキャラクターたちや象徴的なシーンがデザインに落とし込まれた、ファッションとアートが融合した限定ライン。11月14日（金）より発売される注目アイテムをご紹介します♪

ROSE BUD×ファンタジア コレクション登場

『ファンタジア』の美しい映像表現をモチーフにしたROSE BUDのカプセルコレクションは、クラシカルでロマンティックな雰囲気が魅力。

幻想的な星空や“魔法使いの弟子”のミッキーマウスなど、作品を象徴するシーンを大胆にプリントし、日常に物語性を添えるデザインに仕上がっています。

ラインナップは、スウェット、ロングスリーブTシャツ、スリーブプリントトップス、キーチャームの全4アイテム。

どれも『ファンタジア』の世界観を感じさせる、ROSE BUDならではの遊び心あるデザインです♡

華やかで実用的なラインナップ

コレクションの中でも「DISNEY FANTASIA/SWEAT TOP（11,990円）」は、ゆったりとしたシルエットと幻想的なプリントが印象的。

「DISNEY FANTASIA/L/S TEE（8,910円）」や「SLEEVE PRINT TOP（8,910円）」は、デイリー使いにぴったりのアイテムです。

さらに、「DISNEY FANTASIA/KEYCHARM（1,650円）」はバッグやポーチに添えるだけで気分が上がるアクセントに。

全国のROSE BUD各店舗および公式オンラインストアで手に入るこのコレクションは、ファンタジアの世界を日常に取り入れたい大人の女性にぴったりです。

幻想的なファンタジアの魔法を纏って♡

『ファンタジア』の魅力を現代のファッションに融合したROSE BUDのコレクションは、見るだけで心ときめくラインナップ。

お気に入りの一着を身に纏えば、まるで魔法にかけられたように、日常が少しドラマティックに彩られます。

この秋冬は、ROSE BUDが届ける“ファンタジアの魔法”をあなたのスタイルにプラスしてみてはいかがでしょうか？