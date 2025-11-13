¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢¿·µ¬¤Î»ÙÉôÀßÎ©¤»¤º¡¡¸¥¶â¼õ¤±¼êµ¬À©¤ò¼çÄ¥Æ§¤Þ¤¨
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¡¢»Ô¶èÄ®Â¼Ã±°Ì¤ÎÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤Î¿·µ¬ÀßÎ©¤òÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£12ÆüÉÕ¤ÇÅÞÆâ¤ËÄÌÃÎ¡£¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼õ¤±¼êµ¬À©¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¥¶â¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ëÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÂÐ±þ¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬13ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌÃÎ¤Ç¤Ï¡¢»Ô¶èÄ®Â¼Ã±°Ì¤Î¡Ö¹ÔÀ¯¶è»ÙÉô¡×¤¬¡¢¼ç¤Ë¸¥¶â¤Î¼õ¤±¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¤ÈµºÜ¡£¡ÖÅÞËÜÉô¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Î´ÆÆÄ¤ÎÌÜ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤²ÝÂê¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸¥¶âµ¬À©¤ÎµÄÏÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¿·µ¬ÀßÎ©¤·¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡´ûÂ¸¤Î¹ÔÀ¯¶è»ÙÉô¤Ë´Ø¤·¡Ö½êÂ°¤¹¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý´ÆÆÄÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡×¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£