歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムやストーリー機能を更新。

リハーサルの様子などについて、綴りました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「スケジュールがやばすぎて１ミリも声帯を痛めたく無い為、外出時も自宅でも一生マスク徹底してる」 リハーサル時のショット公開





浜崎あゆみさんは「スケジュールがやばすぎて１ミリも声帯を痛めたく無い為、外出時も自宅でも一生マスク徹底してる」と、マスク姿の写真をアップ。







その後、ストーリーを更新し「一座を隠し撮りしてたら、振り間違えて雄叫びをあげる hikaru_ito をたまたまキャッチしたよね」「さて明日はガッツリday! 海外の大型歌番組へ向けて通します!!!」と、リハーサルで熱心にダンスをする、スタッフの動画を投稿しました。







そして、浜崎あゆみさんは「精一杯でいい。」と綴ると、自身のリハーサル時の写真をアップ。







更に、ストーリーに、「あぁ衣装や音源や舞台装置や映像やらで全然仕事が終わらない......明日のアラーム5分おきにセットしよ」と、多忙な様子を明かしています。







この投稿にファンからは「無理して身体壊さないで下さいね♥」・「お疲れ様でしたプロデュース大変ですね」・「あゆならきっとやり切れるから。」などの反響が寄せられています。







浜崎あゆみさんは、１１月にアジアツアーの福岡公演・上海公演、１２月にはカウントダウンライブが控えています。



【担当：芸能情報ステーション】