仲良しな年の差きょうだいのひと時を撮影した動画が、Instagramで話題です。動画に出てくるのは、10歳の兄えにし君と1歳の妹しおちゃん。ふたりの仲睦まじい姿に、「何度も見ちゃう」「なんてふたりとも可愛いこと♡」と反響が寄せられました。



【動画】大好きな10歳兄の隣で…1歳妹の真似っこが可愛い♡

えにし君がバスケットボールの練習の休憩中、しおちゃんが寄ってきて……ふたりの微笑ましいやり取りをママが動画で撮影していました。バスケットボールが大好きで、日々練習に打ち込んでいるえにし君。ボールを抱えて座り、休憩しているえにし君のそばにしおちゃんがやってきました。



大きな水筒のお茶を飲んで、『あ゛〜！』と声をだしてお茶の美味しさを表現するえにし君。えにし君の姿を見て、しおちゃんは「ちょーだい！」と水筒を欲しがります。しおちゃんのお願いに応えて、えにし君は水筒を口元に持っていき、飲んでいるふりをさせてあげます。



しおちゃんがやってほしいことをすぐに理解してサポートする、えにし君の慣れた手つきから優しさが伝わってきます。大きな口をあけてお茶を飲むふりをすると、とても嬉しそうに『あ゛〜！』とえにし君を真似るしおちゃん。



可愛らしいしおちゃんの真似っこに、思わず笑顔になるえにし君。そんなえにし君を見て、しおちゃんもニコニコご機嫌な様子です。なんとも可愛らしいふたりの笑顔で、動画は締められました。



動画を撮影していたママ（＠enishi.basketball）に話を聞きました。10歳のえにし君、1歳のしおちゃんと、中学生のお姉ちゃんの3人のお子さんの子育てをされています。



ーーしおちゃんは、普段からよくえにし君の真似をしていますか？



「はい、妹はよく家族の真似をしています。兄がバスケのシュート練習をしていると、妹もボールをゴール下まで運んで、同じようにシュートしようとしています」



ーーママから見た、えにし君としおちゃんはどのような関係性でしょうか？



「とにかくお兄ちゃんが妹を溺愛しています！でも、愛が強すぎて、たまに妹に拒否されることもあります（笑）。妹は保育園に通っているのですが、男の子に肩を組まれている写真を見て、『これはダメ！』と嫉妬をしていました（笑）」



ーー年の差きょうだいの子育てのなかで、大切にしていることを教えてください。



「一番上と一番下では、11歳差になります。お姉ちゃんとお兄ちゃんが妹に優しく接してくれたり、妹のことを大切にしている姿を見ると、とてもほっこりして、『年の差で産んで良かったな』と感じます。



上のふたりが妹の面倒を見てくれるおかげで、私自身も余裕を持って楽しく子育てできています。上のふたりには『いつも妹の面倒を見てくれてありがとう』『助かっているよ』と、感謝の気持ちを伝えることを大切にしています」



真似っこ大好きしおちゃんと、しおちゃんが大好きなえにし君の姿に多くのコメントが寄せられました。



「とっても可愛くてずーっと見ていられます！お兄ちゃん優しいですね〜！

「仲良し兄妹素敵、かわいい♡お兄ちゃんの真似をする妹、それを見守り二人で見合わせた笑顔！最高ですね♡」

「いつまでも仲良くね〜」

「飲めてないけどww可愛すぎ♡」



Instagram（＠enishi.basketball）では、えにし君の日々のバスケットボールの練習風景や、年の差きょうだいの仲睦まじい光景を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）