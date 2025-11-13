「自分が寝る前にお茶を寝かしつける次女（笑）」と題した動画がInstagramに投稿され、446万回再生、20万いいねを集めて話題になりました。動画に出てくるのは、3きょうだいの真ん中、2歳の次女ちゃん。



【動画】寝かしつけていたのは、まさかの…！？最後のオチにも注目

寝る時間も近づいたある日の夜、次女ちゃんはベビー麦茶のペットボトルを椅子に寝かせ、その隣に寄り添うようにして、麦茶を優しくトントン…！ハンカチでお布団もかけてあげています。



麦茶さんが眠りについたのか、動画を撮影しているママへ「シーッ」と指を口にあてて静かにするよう伝える次女ちゃん。そして椅子を離れ、うれしそうな表情で、そ〜っとすり足で寝室に向かいますが…！？



音を立てないようにそ〜っと歩いていたものの、最後には『ドンッ』と大きな足音を立ててしまった次女ちゃん。意外なオチで動画は締めくくられたのでした。



4歳の長女ちゃん、2歳の次女ちゃん、0歳の長男くんの3きょうだいを育てるママ（@rioland.0421）に話を聞きました。



ーー次女ちゃんの麦茶の寝かしつけは、ママのまねでしょうか？



「私が長男を寝かしつけ、その場を離れるときに必ず次女に「シーッ」と指を口に当てて伝えるので、そのまねかと思います！普段から寝かしつけのまねをしており、リモコンだったり、しゃもじだったりをトントンしています（笑）」



ーーママさんから見た、次女ちゃんの性格は？



「人懐っこくて昔から人見知りをあまりしませんでした。誰にでも手を振ったり、公園では知らないお友だちともすぐ遊びます（笑）」



ーーユーモアあふれる家族の動画がInstagramではたびたび話題になっていますね！日々の育児で大切にしていることを教えてください。



「子どもたちの『やりたい！』という気持ちを大切にしています。『砂場で裸足になって水遊びをしたい！』『絵の具で遊びたい！』『一緒にお弁当を作りたい！』など、後々片付けるのが面倒なことがたくさんありますが、子どもたちの気持ちを優先して、様々なことをやらせてあげたいなと考えています。（パパが片付けをしてくれるので（笑）…！）



もちろん危険のない範囲内ではありますが、いろいろな経験をさせてあげたいと思っています。意識して行っていることは、ママとパパはあなたたちのことが大好きだよ、大切だよということを行動でも言葉でも常に伝えるようにしています。このことが今後の自信や活力に変わってくれたら嬉しいです」



思わず笑ってしまう次女ちゃんの”麦茶”寝かしつけに、200件を超えるコメントが寄せられました。



「ぬいぐるみとかじゃなくてペットボトルのお茶（笑）可愛いです」

「ちゃんとお布団かけてあげてるwww」

「最後の『ドンッ』にすべてが詰まってる。順調に成長してくれている（笑）」

「お母さんの姿をよく見てるんだね。優しい世界で嬉しくなっちゃう」

「『シーッ』と言ってるそばからドンッwwwww」



Instagram（@rioland.0421）では、ママ、パパ、長女ちゃん、次女ちゃん、長男くんの家族全員で日々を全力で楽しんでいる様子を見ることができます。ユーモア溢れる家族の姿に、癒されること間違いなしです。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）