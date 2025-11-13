山形県の市で「移住したい」と思う市ランキング！ 2位「米沢市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月30日、全国10〜70代の男女250人を対象に「移住したい市」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、山形県の市で「移住したい」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「牛肉など美味しい食べ物があるから」（60代男性／神奈川県）、「ゆったりしつつ明るく雰囲気の良いところだと思うから」（30代女性／静岡県）、「豊かな自然があり、スキーなどのウィンタースポーツが盛んだから」（30代女性／石川県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「山形は食事が美味しそうだから、ある程度都市部に住んで県内を回ってみたい」（40代男性／東京都）、「市民が暮らしやすく健康元気なまちづくりに取り組んでおり高齢になっても安心して暮らせる環境だから」（40代女性／兵庫県）、「利便性と穏やかさの両方を兼ね備えてそうだから」（40代女性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：米沢市／71票2位は「米沢市」でした。山形県南部に位置する米沢市は、上杉謙信ゆかりの地として知られ、歴史と文化が色濃く残る町です。豊かな自然と温泉地、美味しい米沢牛など、暮らしの中で地域資源を存分に楽しめる点が移住先としての魅力になっています。
1位：山形市／115票1位は「山形市」でした。山形県の県庁所在地である山形市は、都市機能と自然環境がバランスよく整った住みやすい街。蔵王温泉や果樹園、四季の美しい景観なども魅力で、暮らしながら観光気分を味わえると好評です。
