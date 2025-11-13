ÇòÈ±¤ò±£¤¹¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤é¡Äà¥¤¥á¥Á¥§¥óÂçÀ®¸ùá50ºÐ½÷À¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¡Ö»ä¤â¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
50ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤Ëà¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢á¤Ø¤Î³Ð¸ç
¡¡ÇòÈ±¤ò±£¤¹¤Î¤ò¤ä¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ±¤ò³Ú¤·¤àÁªÂò¤ò¤·¤¿½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤ëÈþÍÆ»Õ¡¦¤«¤ª¤ë¤µ¤ó(kaoru.beauty_factory)¤¬¸ø³«¤·¤¿àÊÑ²½¤ÎµÏ¿á¤ÎÅê¹ÆÆ°²è¤¬Â¿¤¯¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡30Ç¯¤Û¤É¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤ª¤ë¤µ¤ó¤Ï¡¢50ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈ±¿§¤¬²¿¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤·¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾Ð¡×ÇòÈ±À÷¤á¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶À¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¡Ö¤ï¤¢¤¢¤¢ÇòÈ±¤¬¤¡¤¢¤¢¤¢¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ìó5¥«·î¸å¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¤ÇÊÑ¿È
¡¡¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢°Ü¹Ô¤«¤éÌó5¥«·î¡¢¤«¤ª¤ë¤µ¤ó¤ÏÈ±·¿¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¡£¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÇòÈ±¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¦¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Ê¬¤±ÌÜ¤ä¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤È»×¤¨¤ëÆü¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀ÷¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡×¤ÈÍÉ¤ì¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÆü¡¹ÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¤Î¤½¤ÎÀè¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤·¤è¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤Â³¤±¤¿¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤à¤½¤Î»Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤âÎå¤Þ¤·¤¿¡£
àÏ·¤±¸«¤¨»þ´üá¤òÃÎ¤ë¥×¥í¤È¤·¤Æ
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÈþÍÆ»Õ¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤ª¤ë¤µ¤ó¤Ï¡¢°Ü¹Ô´ü¤ËÉ¬¤ºË¬¤ì¤ëàÏ·¤±¸«¤¨»þ´üá¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£3¡Á4¥«·î¤¬²á¤®¤¿º¢¡¢¤½¤Î»þ´ü¤ò¼«Ê¬¤Ç¤âÂÎ´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤ÏàµÕÅ¾¤Î½Ö´Öá¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°Ü¹Ô¤ò½ª¤¨¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¼«¿®¤È¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¼«¿È¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇòÈ±À÷¤á¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢È±¤¬¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡×
¡¡ÇòÈ±À÷¤á¤ò¤ä¤á¤Æ¤«¤é14¥«·î¡£¸½ºß¤ÎÈ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖÌÓÀ÷¤á¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤¬ËÜÍè¤Î¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢Æ¬Èé¤Î¾õÂÖ¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Â´¶¤ò¸ì¤ë¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥±¥¢¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÈ±¤äÆ¬Èé¤Ë³²¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¥·¥ã¥ó¥×¡¼ºÞ¤ä¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥ÈºÞ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿§¤Î¤Ä¤¯¥·¥ã¥ó¥×¡¼Îà¤â¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÇòÈ±¤Î¾õÂÖ¤äÎÌ¡¢Ê¬ÉÛÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÇòÈ±¿§¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë»Ö¸þ¤ÎÍýÍ³¤âÏÃ¤¹¡£
¡Ö¿È¶á¤Ê¿Í¤Î¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¤¬ÁÇÅ¨¤À¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡Æ´¤ì¤Î¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤Ê¤É¤ÇÆÃÄê¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¹¤æ¤¯¿Í¤ä¿È¶á¤ÊÊý¤ò¸«¤ÆÁÇÅ¨¤À¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¦à¼«Á³¤ÊÈþ¤·¤µá¤³¤½¤¬¡¢¤«¤ª¤ë¤µ¤ó¤ÎÍýÁÛ¤À¡£
¡¡¡ÖÌÓÀ÷¤á¤ò°ìÀ¸Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÈ±¤äÆ¬Èé¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÍýÁÛÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇòÈ±¤Ç¤â¥¤¥¥¤¥¤È¾®åºÎï¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢È±·¿¤òÀ°¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¡¢¥á¥¤¥¯¤âÀ°¤¨¤ë¡£Éþ¡¢¥á¥¤¥¯¡¢È±¡¢¾Ð´é-¤³¤Î4¤Ä¤Ï°Õ¼±¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢ÈþÍÆ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¿®Ç°¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¿´¤¬ÇòÈ±¤Ë½ç±þ¤·¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÇòÈ±¤¬°é¤Ã¤¿¡×
¡¡°Ü¹Ô¤«¤é14¥«·î¡£¡Ö¤Û¤ÜÃÏÌÓ¿§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê¥È¡¼¥ó¤ÎÈ±¿§¤òÆâÂ¦¤Þ¤Ç¸ø³«¡£¤Þ¤ë¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Î¤è¤¦¤ËËÜ¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤ª¤ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿´¤¬ÇòÈ±¤Ë½ç±þ¤·¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÇòÈ±¤¬°é¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤âÆü¡¹¤Î¼êÆþ¤ì¤È¿´¤ÎÊÑ²½¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£ ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¯°é¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»ä¤â¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÇòÈ±¤Î¶ñ¹ç¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ª¼êÆþ¤ì¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¯°é¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö»ä¤â¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤®¡¢³¤³°¤«¤é¤â¡ÖBeautiful!¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈ±¤¬Âç¹¥¤!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤ª¤ë¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢È±¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈ¯¿®Ãæ¤À¡£¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢°Ü¹Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊµÏ¿¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
