バーガーキング「にんにく・ガーリックバーガー」が復活 ガツンとくる特製ソース＆直火焼きビーフがクセになる
ビーケージャパンホールディングスは14日より、直火焼きの100％ビーフパティに、ガーリックペースト・フライドガーリック・ガーリックパウダーの3タイプのにんにくをたっぷり使用した「特製ガーリックソース」を合わせた『にんにく・ガーリックバーガー』『ダブルにんにく・ガーリックバーガー』を期間限定で復活販売する。また「スパイシーガーリックフレーク」で仕上げた『スパイシーにんにく・ガーリックバーガー』『ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー』を期間限定で新発売する。
【写真】ボリューム満点！『ダブルにんにく・ガーリックバーガー』
『にんにく・ガーリックバーガー』（単品690円／セット990円）は、直火焼きの100%ビーフパティに、コクのあるチェダーチーズを2枚、アクセントのピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」で仕上げた本格チーズバーガー。
『ダブルにんにく・ガーリックバーガー』（単品1090円／セット1390円）は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、コクのあるチェダーチーズを4枚、アクセントのピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」で仕上げたボリューム満点の本格チーズバーガーとなっている。
『スパイシーにんにく・ガーリックバーガー』（単品790円／セット1090円）は、直火焼きの100%ビーフパティに、コクのあるチェダーチーズを2枚、アクセントのピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」と、クセになる辛さと旨味が特長の「スパイシーガーリックフレーク」で仕上げた本格チーズバーガー。
『ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー』（単品1190円／セット1490円）は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、コクのあるチェダーチーズを4枚、アクセントのピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」と、クセになる辛さと旨味が特長の「スパイシーガーリックフレーク」で仕上げたボリューム満点の本格チーズバーガー。
※価格はすべて税込
