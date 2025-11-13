女優の若村麻由美（58）が13日、自身のインスタグラムを更新。8日に肺炎のため死去した俳優で文化勲章受章者の仲代達矢さん（享年92）を追悼した。

「恩師に捧ぐ」と書き出し、「仲代達矢さんと奥様の宮崎恭子（やすこ）さんに初めてお目にかかったのは、無名塾入塾試験の面接でした」と出会いを回顧。

「18歳になったばかりの私は、仲代さんの、すべてを見抜くような鋭い眼光に緊張し、『真っ赤な顔して…』と仰った低音の第一声に、全身が震え上がりました。当時、仲代さんは黒澤明監督の『乱』の撮影の真っ最中だったそうです。その隣には、私の人生を変えた舞台『ハロルドとモード』のモードおばあちゃんを演じられた宮崎さんが、ドギマギする私を面白そうに眺めながら、向日葵のような笑顔で光を放っておられました。あのご夫妻の光景は、今も目に焼きついています」と記した。

「ご縁あって無名塾に入れていただき、【演劇】というものづくりの面白さを、日々体感しました」と感謝。「お二人は夫婦として同志として、生きるすべてを演劇に捧げ、時間と情熱を注いで若者を育ててくださいました。私にとっては【演劇の父と母】…もう雲の上で再会されているでしょうか。感謝の思いでいっぱいです」と続けた。

「今年、能登半島地震復興のための能登演劇堂ロングラン公演『肝っ玉おっ母と子供たち』の仲代さんは、膨大な台詞と歌と軽やかなステップをこなし、強い母性と生命力あふれるおっ母を演じきり、圧巻の千穐楽でした。奇跡の御歳92歳に、ただただ感涙…」と明かし、「その後、『観に来てくれてありがとう。また一緒にやりましょう！』とお電話をいただき、『はい、ぜひお願いいたします』と未来に向けたお話をしたのが、仲代さんとの最期になりました」と振り返った。

「以前、仲代さんが私の出演番組にサプライズメッセージを送ってくださったことがあります。『役者は生涯修行です。柩（ひつぎ）のふたが閉まるまで、その精進を続けてもらいたいと思います』と。ご自身の覚悟を伝授してくださったのだと感じ、身の引き締まる思いがいたしました」と回想。

「その言葉通り役者として生涯現役を貫かれた仲代さんに、心からの感謝と『ブラボー！』の大喝采を贈り続けます。カーテンコールは夢の中で…」とつづった。

「宮崎さんは、無名塾で後進を育てたことについて書き遺されています。『若者の中でもう一度生まれ変わる、ささやかな転生の術かもしれない』と…」とし、「不肖の弟子ではありますが、自分の中に刻まれた演劇DNAを信じて、目前に控えた舞台『飛び立つ前に』のマドレーヌ役に全身全霊をかけ、慎んでお二人に捧げます」と締めくくった。