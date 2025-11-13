今年のエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・０７年のダイワスカーレット（父アグネスタキオン）勝利を振り返る。

前日発売で１番人気のダービー馬ウオッカが右寛ハ行で早朝に出走を取り消す混乱ムードのなか、ダイワスカーレットの強さだけが際立った。スタートを出てハナに立つと、鮮やかな独り舞台を演じた。完ぺきに折り合いをつけて、１０００メートル通過は１分０秒６の平均ペース。淡々と３ハロン目から１２秒台を刻んで、ライバルを自分の世界に引き込んで行った。あとは、必殺のロングスパートを繰り出すだけ。残り８００メートル。安藤勝己騎手がＧＯサインを出すと、豪脚がうなりを上げた。直線では外から昨年の女王フサイチパンドラ、内から一昨年の女王スイープトウショウが迫ったが、余裕たっぷりに振り切った。

圧巻の内容で勝ち取った統一女王の座。初距離の不安を最高の走りで払拭。初めて対戦した古馬の壁をも、簡単に飛び越えた。桜花賞、秋華賞に続くＧ１３勝目。その後も引退レースとなった０８年の有馬記念は強豪牡馬を蹴散らし優勝するなど偉業を成し遂げた。１２戦８勝、２着４回、出走したすべてのレースで２着以内に入った。

最強のライバルであるウオッカとの対戦はかなわなかった。レース当日の午前６時３０分前、前売り１番人気のウオッカの出走取消が発表された。京都競馬場では、場内アナウンスや大型ビジョン、パドック内の電光掲示板で「ウオッカ取消」を告知したが、事実を知らずに来場していた競馬ファンも。馬券作戦の変更や、買い直しを余儀なくされていた。ファンからの苦情や問い合わせも相次ぎ、ＪＲＡでは対処に追われた。東京競馬場で受けたものは、約４００件。「広報が足りない」「レースが確定する前に払い戻しができないのか？」といった内容だった。