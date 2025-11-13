【1000円台で買える優秀手土産】ぽっちゃり猫が可愛すぎ『たらふくもなか』／錦糸町
料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手土産を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部S子。編集歴23年。ファッションから美容、インテリアまでいろいろ担当してきたけれど、やっぱりいちばん好きなのは食。何でもいける雑食系ながら、とくに甘いものはおまかせを！
手土産を選ぶときって、本当に悩みますよね。もちろん「おいしさ」は譲れない大前提ですが、「見た目」も、相手に喜んでもらうための大切な要素です。
今回は、そんな「おいしさ」と「見た目」を両方兼ね備えた、おすすめの和菓子をご紹介します。それが、東京・錦糸町の和菓子司 白樺の「たらふくもなか」です。
御菓子司 白樺の「たらふくもなか」 6個入り【日もち：1週間】
箱を開ければ、寝ころがった招き猫がずらり。その名のとおり「たらふく」という言葉がぴったりの、なんとも福々しいぽっちゃりフォルムです。
この愛嬌のあるビジュアルだけで、手土産としてのつかみはOK。しかも、70年以上の歴史を持つ老舗和菓子店のもなかということで、味も折り紙つきのおいしさなんです。
「たらふくもなか」、ここも推せる！
●福を呼ぶ、招き猫イラストのパッケージ！
紅白のひもが華やかな赤い箱に、愛嬌たっぷりの寝そべり招き猫の絵柄。その愛らしい見た目がかわいすぎます……。堅苦しさがなく、開ける前からおめでたい気分とワクワク感が高まるパッケージ。お祝いにはもちろんですが、ちょっとしたお礼やご挨拶のシーンにおすすめです。
●ぽっちゃり招き猫。ぐうたら感がたまらん！
もなかでこのビジュアルは、まさに唯一無二。コロンと寝そべったフォルムと、見る人によって笑顔にも無表情にも見える、このなんともいえない表情……。思わず並べて写真を撮りたくなる愛らしさで、後ろ姿のしっぽまでキュート。かわいいだけじゃない、このぐうたら感がたまりません！
●白いダイヤ⁉ 希少な白小豆のあんこがたっぷり。
見た目は愛嬌たっぷり、中身は老舗和菓子店のこだわりが光ります。
このもなかは、希少な北海道産「白いダイヤ」と呼ばれる白小豆を使用。ていねいに炊き上げることで、縁起のよい黄金色のあんに仕上げています。
風味豊かな白小豆のあんこは、甘さが上品でしつこくなく、軽やか。小豆あんだと思ってひと口ほおばると、その意外な軽やかさと上品な甘さに、なんだか得した気分になれます。
見た目と味を兼ね備えた、手土産にぴったりの和菓子。 ぽっちゃりかわいい招き猫の「たらふくもなか」を、ぜひ一度手に入れてみてください。
おいしいもの帖 No.95
たらふくもなか
6個入り／箱詰・1650円（税込み）※12月1日から1700円（税込み）【日もち：1週間】／関東・東京都 錦糸町／おすすめシーン・手土産や贈答品、来客時のお茶うけに
※オンラインショップにて取り寄せ可、送料別
https://tarafukumona.thebase.in/
SHOP DATA
御菓子司 白樺 本店
東京都墨田区江東橋2-8-11
TEL：03-3631-6255
営業時間：8:00〜18:00
定休日：月曜
テルミナ店
東京都墨田区江東橋3-14-5 錦糸町ステーションビルテルミナ地下1階
TEL：03-6659-5567
営業時間：10:00〜21:00
ただし、テルミナの営業時間に準ずる
エキュート日暮里店
東京都荒川区西日暮里2-19-1JR 日暮里駅構内 エキュート日暮里 D-09
TEL：03-3805-3039
営業時間：9:30〜22:00（土日祝9:00〜20:30）
ただし、エキュート日暮里の営業時間に準ずる
https://shirakaba.site/
オレンジページnet編集部・S子
韓国ドラマとおいしいものが好き。血液型と星座をとりあえず確認しがちだが、それほど占いに詳しいわけでもない。うさぎ占いはウーリーうさぎ。