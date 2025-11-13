【1000円台で買える優秀手土産】ぽっちゃり猫が可愛すぎ『たらふくもなか』／錦糸町

料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手土産を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部S子。編集歴23年。ファッションから美容、インテリアまでいろいろ担当してきたけれど、やっぱりいちばん好きなのは食。何でもいける雑食系ながら、とくに甘いものはおまかせを！

手土産を選ぶときって、本当に悩みますよね。もちろん「おいしさ」は譲れない大前提ですが、「見た目」も、相手に喜んでもらうための大切な要素です。

今回は、そんな「おいしさ」と「見た目」を両方兼ね備えた、おすすめの和菓子をご紹介します。それが、東京・錦糸町の和菓子司 白樺の「たらふくもなか」です。

御菓子司 白樺の「たらふくもなか」 6個入り【日もち：1週間】

箱詰・1650円（税込み）※12月1日から1700円（税込み）、オンラインショップにて取り寄せ可

箱を開ければ、寝ころがった招き猫がずらり。その名のとおり「たらふく」という言葉がぴったりの、なんとも福々しいぽっちゃりフォルムです。

この愛嬌のあるビジュアルだけで、手土産としてのつかみはOK。しかも、70年以上の歴史を持つ老舗和菓子店のもなかということで、味も折り紙つきのおいしさなんです。

「たらふくもなか」、ここも推せる！

●福を呼ぶ、招き猫イラストのパッケージ！

紅白のひもが華やかな赤い箱に、愛嬌たっぷりの寝そべり招き猫の絵柄。その愛らしい見た目がかわいすぎます……。堅苦しさがなく、開ける前からおめでたい気分とワクワク感が高まるパッケージ。お祝いにはもちろんですが、ちょっとしたお礼やご挨拶のシーンにおすすめです。

●ぽっちゃり招き猫。ぐうたら感がたまらん！

並んで「はい、ポーズ！」。

後ろを向いて「はい、ポーズ！」。

もなかでこのビジュアルは、まさに唯一無二。コロンと寝そべったフォルムと、見る人によって笑顔にも無表情にも見える、このなんともいえない表情……。思わず並べて写真を撮りたくなる愛らしさで、後ろ姿のしっぽまでキュート。かわいいだけじゃない、このぐうたら感がたまりません！

●白いダイヤ⁉ 希少な白小豆のあんこがたっぷり。

見た目は愛嬌たっぷり、中身は老舗和菓子店のこだわりが光ります。



このもなかは、希少な北海道産「白いダイヤ」と呼ばれる白小豆を使用。ていねいに炊き上げることで、縁起のよい黄金色のあんに仕上げています。



風味豊かな白小豆のあんこは、甘さが上品でしつこくなく、軽やか。小豆あんだと思ってひと口ほおばると、その意外な軽やかさと上品な甘さに、なんだか得した気分になれます。

見た目と味を兼ね備えた、手土産にぴったりの和菓子。 ぽっちゃりかわいい招き猫の「たらふくもなか」を、ぜひ一度手に入れてみてください。

おいしいもの帖 No.95 たらふくもなか 6個入り／箱詰・1650円（税込み）※12月1日から1700円（税込み）【日もち：1週間】／関東・東京都 錦糸町／おすすめシーン・手土産や贈答品、来客時のお茶うけに

※オンラインショップにて取り寄せ可、送料別

https://tarafukumona.thebase.in/ SHOP DATA 御菓子司 白樺 本店

東京都墨田区江東橋2-8-11

TEL：03-3631-6255

営業時間：8:00〜18:00

定休日：月曜

テルミナ店

東京都墨田区江東橋3-14-5 錦糸町ステーションビルテルミナ地下1階

TEL：03-6659-5567

営業時間：10:00〜21:00

ただし、テルミナの営業時間に準ずる

エキュート日暮里店

東京都荒川区西日暮里2-19-1JR 日暮里駅構内 エキュート日暮里 D-09

TEL：03-3805-3039

営業時間：9:30〜22:00（土日祝9:00〜20:30）

ただし、エキュート日暮里の営業時間に準ずる

https://shirakaba.site/