医療機器などを手がけるアボットジャパン合同会社は１３日、今月１４日の「世界糖尿病デー」に先立ち、都内で「ＣＧＭ×食事で挑む、一人ひとりの糖尿病ケア」記者発表会を開催。ゲストとして俳優・藤岡弘、が出席した。

調理師免許を持つ藤岡は、下北沢病院栄養科科長・石田千香子氏監修のもと、糖尿病患者が楽しく気軽に取り入れられるオリジナルの食事レシピを考案。「歩く力を支えるワンパン高タンパク蒸し鶏」と「一椀で栄養満点！具材たっぷり野菜スープ」を披露した。「まったくの未経験で…驚きました。大丈夫なのかな、と」と今回のオファーを振り返った藤岡は「何とか自信のある料理を考案できたと思います。良い学びを得ることができました」と納得の表情を浮かべた。

野菜スープは藤岡家でもよく食べられている一品で「３人の娘が好きで。次女の（天翔）天音は自分の好きな材料を買ってきて作ってます」と藤岡。来年２月に傘寿を迎えるが、今も腕立て伏せを１日最低５０回は行っているといい、健康の秘けつについて聞かれると「食べることは生きること。トレーニングと同じで、とにかく無理せず、コツコツと継続することが大事」と言葉に力を込めた。

この日の発表会では、２型糖尿病治療と血糖トレンドに関する意識・実態調査の結果を交えながら、最新の糖尿病診療の方向性について順天堂大学大学院教授・綿田裕孝氏が講演。綿田氏は「糖尿病の食事療法は、『こういうものをとらなければならない』ということはありません。継続できる健康食を続けていただければと思います」と呼びかけた。また、石田氏は「持続グルコース測定（ＣＧＭ）」で血糖の変動を数値化することが自分に合った食事習慣の発見につながると言及し「ＣＧＭを活用してご自身を知る、ということをしていただければ」と話した。