三菱紙、今期経常を31％下方修正

三菱製紙 <3864> [東証Ｐ] が11月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比19.6％減の3.6億円に減り、従来の4.4倍増益予想から一転して減益で着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の80億円→55億円(前期は45.4億円)に31.3％下方修正し、増益率が75.9％増→20.9％増に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比25.4％増の51.3億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比15倍の14.5億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.3％→3.2％に改善した。



株探ニュース

