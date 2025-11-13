トランプ米大統領が現地１２日に米下院可決のつなぎ予算案に署名し、予算が成立したことに米株式市場がどう反応するかがが注目される。過去最長となっていた米連邦政府機関の閉鎖が解除されることに対するご祝儀的動きから米株式市場が大きく上昇するようであれば、リスク選好ムードが強まり、円が売られる可能性がある。



また、この海外市場では、欧英米の中銀関係者が相次いで発言することになっている。日本時間午後６時にビルロワドガロー仏中銀総裁が講演、同午後９時にグリーン英金融政策委員会（ＭＰＣ）委員が講演、同午後１０時にデイリー米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演、エルダーソン欧州中央銀行（ＥＣＢ）専務理事が討論会に参加、同１４日午前０時半にカシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が挨拶、同１４日午前２時１５分にムサレム米セントルイス地区連銀総裁が講演、同１４日午前２時２０分にハマック米クリーブランド地区連銀総裁が講演、同午前２時半にチュディン・スイス中銀（ＳＮＢ）理事が講演する。



MINKABU PRESS

外部サイト