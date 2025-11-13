18:00 ECB経済報告

ビルロワドガロー仏中銀総裁、IMF研究所会議出席

21:00 グリーン英中銀委員、中央銀行の独立性について講演

22:00 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、金融政策について講演（質疑応答あり）

エルダーソンECB理事、銀行監督会議出席



14日

0:30 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし）

2:00 米週間石油在庫統計

2:15 ムサレム・セントルイス連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）

2:20 ハマック・クリーブランド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

2:30 テュディン・スイス中銀理事、金融市場会議出席

3:00 米30年債入札（250億ドル）

5:10 ガイNZ中銀外部委員、世界経済について講演



EU財務相理事会

ノルウェー統計局、石油とガスへの投資に関する四半期調査

シティ主催中国年次会議（上海、14日まで）



米主要企業決算

ウォルトディズニー、アプライドマテリアルズ



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更されることがあります。

