テクニカルポイント ドルカナダ、トレンド性は消滅、今後の方向性探る局面

1.4190　エンベロープ1%上限（10日間）
1.4114　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.4065　一目均衡表・転換線
1.4049　10日移動平均
1.4023　21日移動平均
1.4014　一目均衡表・基準線
1.4008　現値
1.3933　200日移動平均
1.3932　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.3923　一目均衡表・雲（上限）
1.3909　エンベロープ1%下限（10日間）
1.3878　一目均衡表・雲（下限）
1.3845　100日移動平均

　ドルカナダは、１１月に入ってからの上昇トレンドは終了している。ＲＳＩ（１４日）は５０．５に低下し、中立状態となっている。現在の水準は、１０＋２１日線を下回っており短期的な上昇トレンドは消滅している。１．３９台前半には２００日線や一目均衡表の雲上限があり、サポート水準となっている。上値のポイントとしては１．４１００の心理的水準が注目される。