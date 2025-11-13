テクニカルポイント ドルカナダ、トレンド性は消滅、今後の方向性探る局面 テクニカルポイント ドルカナダ、トレンド性は消滅、今後の方向性探る局面

テクニカルポイント ドルカナダ、トレンド性は消滅、今後の方向性探る局面



1.4190 エンベロープ1%上限（10日間）

1.4114 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.4065 一目均衡表・転換線

1.4049 10日移動平均

1.4023 21日移動平均

1.4014 一目均衡表・基準線

1.4008 現値

1.3933 200日移動平均

1.3932 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3923 一目均衡表・雲（上限）

1.3909 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3878 一目均衡表・雲（下限）

1.3845 100日移動平均



ドルカナダは、１１月に入ってからの上昇トレンドは終了している。ＲＳＩ（１４日）は５０．５に低下し、中立状態となっている。現在の水準は、１０＋２１日線を下回っており短期的な上昇トレンドは消滅している。１．３９台前半には２００日線や一目均衡表の雲上限があり、サポート水準となっている。上値のポイントとしては１．４１００の心理的水準が注目される。

