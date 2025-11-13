「N8C」シルバー

完実電気は、Silent Angelのネットワークスイッチ新モデル「N8C」を発売した。価格はオープン。直販価格は192,000円。カラーはブラックとシルバー。

ブラック

ネットワークオーディオストリーミングを最適化するために設計されたスイッチ。信号ノイズを最小限に抑え、データパケットエラーを低減することで、ストリーミングの安定性と音の透明度を大幅に向上させるという。

Ethernetの動作基準クロックである25MHzと同じ25MHzクロックを、定評のあるTCXOクロックベースで新規開発。周波数精度±0.1ppm以内という高スペックを実現し、一般的なネットワークスイッチと比べ、主要ジッターパラメーターを47.6%低減。ネットワーク上の遅延とジッターの問題を解決し、正確なデータ伝送を実現したとする。25MHzマスタークロック用BNC端子も備える。

音質評価が高く、データ受信時に発生するノイズを最小限にするRJ-45ポートを採用。各ポートは干渉とノイズを排除するために十分な間隔をあけて配置している。

ホスピタルグレードの電源回路を搭載し、電源回りの徹底したノイズ対策を実施。自己発生ノイズを排除し、クリーンで安定した電力供給により、ネットワークからの電気ノイズを低減した。

厚さ8mmのアルミニウム合金筐体により、高いシールド性と振動抑制を実現。外部からの電磁波や静電気を遮断している。内部はメインボードとクロックボードの間に特別設計のアルミシールドを追加した二重シールド構造。電磁クロストークを効果的に遮断している。

外形寸法は200×200×62mm(幅×奥行き×高さ)で、重量は2.8kg。