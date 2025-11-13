ドル円１５４．９０近辺、ユーロドル１．１５８５近辺＝ロンドン為替



ロンドン早朝、ドル円は154.90近辺、ユーロドルは1.1585近辺で推移している。ドル円は154.63-155.01までのレンジ取引となっている。昨日海外市場でつけた高値155.04レベルで上値を抑えられているが、下押しも154円台後半までにとどまっており、底堅く推移している。



ユーロドルは1.1579-1.1594までのレンジ。相変わらず狭いレンジで推移している。前日ＮＹ終値1.1593が上値を抑えており、ややユーロ安・ドル高方向への動きを見せている。



USD/JPY 154.92 EUR/USD 1.1584

