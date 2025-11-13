【波浪警報】沖縄県・那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市などに発表 13日15:34時点
気象台は、午後3時34分に、波浪警報を那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、南城市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、与那原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、伊平屋村、伊是名村、久米島町、八重瀬町に発表しました。
本島北部では、14日昼前まで土砂災害に警戒してください。沖縄本島地方では、13日夜のはじめ頃から14日明け方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■那覇市
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■宜野湾市
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■浦添市
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■名護市
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
・東シナ海側
予想最大波高 6m
・太平洋側
予想最大波高 6m
■糸満市
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
・東シナ海側
予想最大波高 6m
・太平洋側
予想最大波高 6m
■沖縄市
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■豊見城市
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■うるま市
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■南城市
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■国頭村
□大雨警報
・土砂災害
14日昼前にかけて警戒
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
・東シナ海側
予想最大波高 6m
・太平洋側
予想最大波高 6m
■大宜味村
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■東村
□大雨警報
・土砂災害
14日昼前にかけて警戒
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■今帰仁村
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■本部町
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■恩納村
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■宜野座村
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■金武町
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■伊江村
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■読谷村
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■嘉手納町
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■北谷町
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■北中城村
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■中城村
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■西原町
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■与那原町
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■渡嘉敷村
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■座間味村
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■粟国村
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■渡名喜村
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■伊平屋村
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■伊是名村
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■久米島町
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■八重瀬町
□波浪警報【発表】
13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m