気象台は、午後3時34分に、波浪警報を那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、南城市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、与那原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、伊平屋村、伊是名村、久米島町、八重瀬町に発表しました。

本島北部では、14日昼前まで土砂災害に警戒してください。沖縄本島地方では、13日夜のはじめ頃から14日明け方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■那覇市
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■宜野湾市
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■浦添市
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■名護市
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
・東シナ海側
　予想最大波高　6m
・太平洋側
　予想最大波高　6m

■糸満市
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
・東シナ海側
　予想最大波高　6m
・太平洋側
　予想最大波高　6m

■沖縄市
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■豊見城市
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■うるま市
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■南城市
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■国頭村
□大雨警報
・土砂災害
　14日昼前にかけて警戒

□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
・東シナ海側
　予想最大波高　6m
・太平洋側
　予想最大波高　6m

■大宜味村
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■東村
□大雨警報
・土砂災害
　14日昼前にかけて警戒

□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■今帰仁村
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■本部町
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■恩納村
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■宜野座村
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■金武町
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■伊江村
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■読谷村
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■嘉手納町
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■北谷町
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■北中城村
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■中城村
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■西原町
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■与那原町
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■渡嘉敷村
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■座間味村
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■粟国村
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■渡名喜村
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■伊平屋村
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■伊是名村
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■久米島町
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■八重瀬町
□波浪警報【発表】
　13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m