気象台は、午後3時34分に、波浪警報を那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、南城市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、与那原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、伊平屋村、伊是名村、久米島町、八重瀬町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】沖縄県・那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市などに発表 13日15:34時点

本島北部では、14日昼前まで土砂災害に警戒してください。沖縄本島地方では、13日夜のはじめ頃から14日明け方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■那覇市

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■宜野湾市

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■浦添市

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■名護市

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

・東シナ海側

予想最大波高 6m

・太平洋側

予想最大波高 6m



■糸満市

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

・東シナ海側

予想最大波高 6m

・太平洋側

予想最大波高 6m



■沖縄市

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■豊見城市

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■うるま市

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■南城市

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■国頭村

□大雨警報

・土砂災害

14日昼前にかけて警戒



□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

・東シナ海側

予想最大波高 6m

・太平洋側

予想最大波高 6m



■大宜味村

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■東村

□大雨警報

・土砂災害

14日昼前にかけて警戒



□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■今帰仁村

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■本部町

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■恩納村

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■宜野座村

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■金武町

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■伊江村

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■読谷村

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■嘉手納町

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■北谷町

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■北中城村

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■中城村

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■西原町

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■与那原町

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■渡嘉敷村

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■座間味村

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■粟国村

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■渡名喜村

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■伊平屋村

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■伊是名村

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■久米島町

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■八重瀬町

□波浪警報【発表】

13日夜のはじめ頃から14日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



