Gakken、手帳・シャーペン・ポーチの「ちいかわ 手帳セット」付き「キラピチ12月号」11月14日に発売
「キラピチ12月号」
【拡大画像へ】
Gakkenは「キラピチ12月号」を11月14日に発売する。価格は1,320円。
小学生の“今いちばんかわいい”が詰まった雑誌「キラピチ」。12月号の別冊付録は「ちいかわ 手帳セット」。本誌は、ちいかわ、すみっコぐらし、もちもちぱんだ、シナモロールなどの人気キャラクターの連載だけでなく、冬のイベントにぴったりなファッション＆ヘアアレ情報が満載。12月恒例の「2025年小学生なんでもランキング」も掲載されている。
さらに今号から「第13回 キラピチモデルオーディション」がスタート。誌面に登場するキラピチモデルになるための、年に1度のチャンス。応募の詳細は誌面を参照して欲しい。
付録は手帳、シャープペンシル、ポーチがセットになった「ちいかわ 手帳セット」
「ちいかわ 手帳セット」は2026年のスケジュール帳、シャープペンシル、マルチポーチの豪華3点セット。「2026年スケジュール帳」にはアニメ「ちいかわ」のキャラクターが大集合。冒頭の「やりたいことリスト」では来年の計画をいち早く立てられる。時間割やメモページもあり、一年中大活躍する。
しゃぷペンシルはグリップ付きで書きやすく、勉強やお絵描きにぴったり。マルチポーチはスケジュール帳とシャープペンシルが入るサイズ。水色に楽しそうなちいかわ、ハチワレ、うさぎが映える可愛いデザインがポイント。
綴じ込み付録の「ときめき♥クリスマスカード」は、すみっコぐらし、サンリオキャラクターズ、もちもちぱんだ、いーすとけん、オバケーヌ、mofusandの6種類。プレゼントに添えたり、好きなところに飾って楽しめる。
今号のスペシャルキャラMIXシールは、「ちいかわ」「すみっコぐらし」「もちもちぱんだ」「いーすとけん。」「オバケーヌ」「シナモロール」「クロミ」「ポチャッコ」「mofusand」の全9キャラクターが付いてくる。
2026年のスケジュール帳、シャープペンシル、マルチポーチの豪華3点セット。(C)nagano
「2026年スケジュール帳」と「シャープペンシル」(C)nagano
「マルチポーチ」と「ときめき♥クリスマスカード」(C)nagano
「スペシャルキャラMIXシール」