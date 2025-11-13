【キラピチ12月号】 11月14日発売 価格：1,320円

「キラピチ12月号」

【拡大画像へ】

Gakkenは「キラピチ12月号」を11月14日に発売する。価格は1,320円。

小学生の“今いちばんかわいい”が詰まった雑誌「キラピチ」。12月号の別冊付録は「ちいかわ 手帳セット」。本誌は、ちいかわ、すみっコぐらし、もちもちぱんだ、シナモロールなどの人気キャラクターの連載だけでなく、冬のイベントにぴったりなファッション＆ヘアアレ情報が満載。12月恒例の「2025年小学生なんでもランキング」も掲載されている。

さらに今号から「第13回 キラピチモデルオーディション」がスタート。誌面に登場するキラピチモデルになるための、年に1度のチャンス。応募の詳細は誌面を参照して欲しい。

付録は手帳、シャープペンシル、ポーチがセットになった「ちいかわ 手帳セット」

「ちいかわ 手帳セット」は2026年のスケジュール帳、シャープペンシル、マルチポーチの豪華3点セット。「2026年スケジュール帳」にはアニメ「ちいかわ」のキャラクターが大集合。冒頭の「やりたいことリスト」では来年の計画をいち早く立てられる。時間割やメモページもあり、一年中大活躍する。

しゃぷペンシルはグリップ付きで書きやすく、勉強やお絵描きにぴったり。マルチポーチはスケジュール帳とシャープペンシルが入るサイズ。水色に楽しそうなちいかわ、ハチワレ、うさぎが映える可愛いデザインがポイント。

綴じ込み付録の「ときめき♥クリスマスカード」は、すみっコぐらし、サンリオキャラクターズ、もちもちぱんだ、いーすとけん、オバケーヌ、mofusandの6種類。プレゼントに添えたり、好きなところに飾って楽しめる。

今号のスペシャルキャラMIXシールは、「ちいかわ」「すみっコぐらし」「もちもちぱんだ」「いーすとけん。」「オバケーヌ」「シナモロール」「クロミ」「ポチャッコ」「mofusand」の全9キャラクターが付いてくる。

2026年のスケジュール帳、シャープペンシル、マルチポーチの豪華3点セット。(C)nagano

「2026年スケジュール帳」と「シャープペンシル」(C)nagano

「マルチポーチ」と「ときめき♥クリスマスカード」(C)nagano

「スペシャルキャラMIXシール」