宇都宮ブレックス、10月に加入のハーパーが契約満了…5試合に出場も負傷「リハビリに専念します」

宇都宮ブレックスは11月13日、ジャスティン・ハーパーとの契約満了を発表した。

現在36歳のハーパーは、208センチ108キロのパワーフォワード。NBAで通算22試合に出場した経験を持ち、2020－21シーズンに京都ハンナリーズでBリーグのキャリアを始めた。越谷アルファーズ、ファイティングイーグルス名古屋を経て、2025年10月に宇都宮へ加入。左遠位上腕二頭筋腱断裂でインジュアリーリストに登録された11月4日まで、レギュラーシーズン5試合の出場で1試合平均1.4得点1.6リバウンドを記録した。

同選手はクラブを通じて「ブレックスのチーム関係者の皆さん、スタッフ、そしてチームメイトの皆さん、再びプレーする機会をいただき本当にありがとうございました。残念ながら、手術とバスケットボールから離れる時間を必要とするケガを負ってしまいましたが、宇都宮での経験を通して、チームやファンの皆さんからたくさんのサポートをいただいたことに心から感謝しています。これからは家族とともにリハビリに専念します。あらためて、本当にありがとうございました」とコメントした。

なお、宇都宮はハーパーの負傷離脱に伴い、ジャメール・マクリーンを新たに獲得。12勝4敗で東地区2位につけており、15日、16日は日環アリーナ栃木に千葉ジェッツを迎え撃つ。