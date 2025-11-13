timelesz（タイムレス）の寺西拓人が自身のInstagramを更新。石川県・金沢でのオフショットを公開した。

【写真】変装せずに金沢観光を楽しむ寺西拓人（timelesz）／長野公演の際には小布施町を散歩した寺西

■寺西拓人（timelesz）の散歩シリーズ「#てら散歩」の恒例化を望む声も

寺西は現在、舞台「『新 画狂人北斎』-2025-」に出演。10月28日、29日は石川県・北國新聞赤羽ホールで上演していた。

ロケ先での“散歩”をリフレッシュにしていると話すなど、Instagramでも散歩ショットを度々公開する寺西。金沢公演中には、伝統的な茶屋建築が軒を連ねる“ひがし茶屋街”を散歩してリフレッシュタイムを楽しんだようだ。

「#てら散歩」というハッシュタグをつけてポストしたのは10枚の写真。ブラックデニムのジャケットとパンツ姿で、両手を頭の後ろに回して気持ちよさそうに身体を伸ばしている（1枚目）。国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている“ひがし茶屋街”の路地を髪をかき上げながら歩いたり（2枚目）、道の真ん中で足を広げ、ピースしたり（10枚目）、すっかり街に溶け込んでいる。

また、日本三名園のひとつ兼六園にある明治紀念之標と同じポーズをしたショット（6枚目）や、とんかつやウィンナー、ハンバーグがのった“ターバンカレー”の写真（7枚目）なども添えられた。

この投稿に、メンバーの松島聡が「一緒に行きたかった…」とかわいい顔文字を入れてコメント。寺西は「かわいい。ただ、ひたすら。」と返信している。

SNSには「黒コーデのてら素敵」「オフ西が最高すぎるぅぅう」「めろすぎ」「オフにしのかっこよさ異常」「一緒にデートしたい」「まってぇ！ かっこよすぎる。ほんとに、！」「てら散歩に遭遇したいな」「ほんといつもイケてるね」「やっぱりオフショが1番かっこいい」などの声の他、投稿には「#恒例化したい」というハッシュタグが添えられていることから、「てら散歩需要しかない」「ぜひ恒例化お願いします」など、恒例化に賛成する声が多く上がっている。

なお、本日11月13日は北海道・北ガス市民ホール（北見市民会館）で上演予定の他、15日に幕別町百年記念ホール、17日にだて歴史の杜 カルチャーセンターと北海道公演が続く。

■写真：長野公演の際には、小布施町を散歩した寺西拓人（timelesz）