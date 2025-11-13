オカアイヨン、上期経常が14％増益で着地・7-9月期も68％増益

オカダアイヨン <6294> [東証Ｐ] が11月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比13.7％増の12.5億円に伸び、通期計画の25億円に対する進捗率は50.1％に達したものの、5年平均の55.4％を下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比9.8％増の12.4億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比68.1％増の7.4億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.9％→10.9％に改善した。



株探ニュース

