広瀬すず、東京ドームで華麗ピッチング 最近始めたスポーツも明かす 「三井のすずちゃん」新CM公開
俳優の広瀬すずが、三井不動産 TVCMシリーズ「三井のすずちゃん」の新作「東京ドーム」篇（13日放送開始）で、華麗なピッチング姿を披露している。
【動画】広瀬すず、東京ドームで華麗ピッチング…実際に投げる姿
新CMの舞台は、三井不動産グループの東京ドームシティ。東京ドームのマウンドに降り立った“三井のすずちゃん”は、大きく振りかぶってストライクを決めると、ガッツポーズ。さらに、友人たちと東京ドームシティをめぐり、「ていうか、もしかしてココも？」と聞かれ、「ストライーク！」とコールする。
広瀬は本格的な投球が初めてだったというが、撮影では、運動神経の良さから数分の練習でコツをつかみ、スタッフから「良いね！」と称賛の声。メイキング動画では、広瀬が実際に東京ドームで投球する姿が視聴できる。
また、審判の「ストライーク！」を真似るシーンでは、あまりの勢いの良さで友人役を驚かせたという。温浴施設「Spa LaQua（スパ ラクーア）」内の屋外フットプールなども訪れ、東京ドームシティを満喫した。
■広瀬すず インタビュー全文
――今回は東京ドームシティでの撮影でしたが、特に印象的だったシーンはありますか？
東京ドームに関しては、いつも観戦やライブなどで、観客として行くことが多かったので、実際に自分が立てるとは思わなかったです。きっと人生で最初で最後だろうなと思いながら、「こちら側の景色ってこんな感じなんだ！」という貴重な経験をすることができました。マウンドからの景色も、「あんなに人がいるんだ！」と改めて思いました。
――今回の新CMは、三井不動産グループである東京ドームシティが舞台です。遊園地で楽しく遊んでいる様子も印象的でしたが、撮影はいかがでしたか？
10代の頃、友達と東京ドームシティのジェットコースターに乗りに来ていたので、懐かしさがありました。お仕事で来たこともあり、日常と仕事が混ざったような、そんな馴染みのある場所です。こうして大人になり、世代が変わっても人々が遊び続けている場というのが、すごく素敵な場所だと改めて思えるような撮影でもあり、非常に良い経験になりました。
――CMでも東京ドームシティの遊園地で楽しく遊んでいる様子が印象的でしたが、子どもの頃、必ず乗っていたアトラクションはありますか？
絶叫系は特に何回も連続で乗りたくなるくらい大好きです。東京ドームシティでは何回も連続でジェットコースターに乗って、乗るだけ乗って帰るみたいなことをしていました（笑）。絶叫系は今でも大好きです。
――CM内では「建物だけじゃなくて、その先にある感動まで作っているの」というセリフがありましたが、広瀬さんが最近感動したものやエピソードはありますか？
日常的に感動することは多いです。見に行った舞台や映画、先輩方のお芝居を目の前で見ているだけですごいと思ったりします。お仕事関連での感動が多いのですが、日常での感動というと、最近「バスタオル」に感動をしました。今治の少し良いタオルに変えたのですが、本当にふわっふわで、心まではぁ〜ってなることが増えました。毎日それに感動して、タオルを使って包まれたくて朝と夜お風呂に入るみたいなことをしています（笑）。タオルって替え時が分からなかったのですが、変えてみると非常にいいものだな、と最近感動しました。ある種のご褒美というか、小さなご褒美を見つけることができてハッピーでした。
――CM内では、“三井のすずちゃん”が見事なストライクを決めてガッツポーズをしながら喜ぶシーンがありましたが最近思わずガッツポーズをしたくなった瞬間はありますか？
今年は秋刀魚がすごくおいしいとお聞きしたので、どこに行ってもお店にあったら秋刀魚を頼んでしまうんです。骨をピッと綺麗に取れた時に、「よしっ！」って思いました（笑）。
――今回、かっこいいフォームで球を投げる“三井のすずちゃん”が映し出されていますが、広瀬さんが幼少期からやられているバスケットボール以外でやってみたいと思うスポーツや、最近始めたスポーツはありますか？
最近テニスをやったんです。それが面白すぎて！きょうのスタッフさんの中にもドハマりして日常的にやられている方々がいたので、きょうはみんなでテニスシューズを見たりしていました（笑）。まだ数回しかやったことがないのでそこまで凝っていなかったのですが、非常に面白かったので、形から入って本格的にやってみたいと思っています。スポーツ自体が好きなので、バスケットボール・テニス・ボウリングを、定期的に友達とやっています。もう少し全体的にうまくなりたいという欲が出てくるくらい、夢中になっています。
――来年にかけて、もっといろいろなスポーツに挑戦してみたいですか？
経験したことがないものもたくさんあるので、挑戦したいです。大人になって趣味に夢中になったり、情熱的な時間を過ごすことが減っている気がするので、青春を取り戻すかのような情熱でもっといろいろなスポーツに挑戦したいです。
――CM舞台である東京ドームシティは、東京ドームだけでなく遊園地、スパやホテル、グルメ、ショッピングなどを一度に楽しめる複合商業施設です。東京ドームシティ内での広瀬さんが気になっているところはありますか？
先ほど撮影の移動をしている時に見つけたのですが、いろいろな種類のお米や、ご飯のお供が並んでいるお店があって、まだオープン前で入れなかったのですが、首が取れるくらい目で追ってしまって気になりました。
